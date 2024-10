Per poter attivare Copilot su WhatsApp bisogna scansionare il codice QR. Quest’ultimo è disponibile sulla pagina dedicata messa a disposizione da Microsoft. Dopo l’attivazione l’assistente virtuale sarà disponibile per gli utenti senza ulteriori passaggi.

Su WhatsApp arriva Copilot: ecco come usarlo

Successivamente all’attivazione l’assistente AI gli utenti avranno la possibilità di porre diverse domande. Inoltre, sarà possibile chiedere informazioni su diversi argomenti. Le risposte saranno tutte dettagliate e fluide. E non è tutto. Copilot sarà in grado di assistere gli utenti nella gestione di diverse attività all’interno di WhatsApp. L’AI fornirà input in tempo reale e suggerimenti personalizzati in base all’esigenza dei singoli utenti.

Oltre quanto detto, Copilot sarà anche in grado di generare nuovi contenuti multimediali. Gli utenti dovranno fornire delle descrizioni relative alle immagini o al logo che si desidera ottenere. Dopo aver ricevuto tutti gli indizi creerà il contenuto desiderato all’interno dell’app di messaggistica.

Dopo aver attivato Copilot è necessario accettare i termini di utilizzo. Inoltre, sarà possibile iniziare la prima conversazione con la frase “Puoi parlare in italiano?”. Da questo momento è possibile fruttare le potenzialità dell’AI. Su WhatsApp sarà disponibile una chat apposita dedicata esclusivamente alle conversazioni con Copilot.

All’interno dell’app verranno fornite alcune indicazioni su come procedere per sfruttare pienamente le funzionalità messe a disposizione dell’assistente AI. Come anticipato, per procedere con la sua integrazione bisognerà recarsi sulla pagina web dedicata. In questo modo Microsoft permette agli utenti di WhatsApp di accedere ad una nuova esperienza innovativa e tecnologica. Con tale innovazione, l’app di messaggi diventa molto più di un mezzo per comunicare. WhatsApp si trasforma in una piattaforma sempre più interattiva e creativa.