Il successo raggiunto nel corso degli anni da ho. mobile è sicuramente il risultato di un attento lavoro che pone al centro delle strategie di questo operatore non solo la qualità dei servizi offerti ma anche il costo. Nonostante il mercato offra ormai differenti proposte per quanto riguarda le promozioni delle tariffe telefoniche, non tutte sono in grado di soddisfare gli utenti in termini di efficienza e validità. A tal proposito, oggi parliamo di ho. mobile che, grazie alle sue strategie, è riuscito a lanciare tante promozioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Scopriamo insieme una della promozioni attualmente preferite dagli utenti che decidono di passare a ho. mobile oppure di attivare un nuovo numero.

ho. mobile: tanti servizi ad un ottimo prezzo

Tra i servizi messi a disposizione da ho. mobile c’è sicuramente la qualità della rete offerta che consente di dire addio a fastidiosi rallentamenti mentre si naviga online. Scegliendo le promozioni con il 5G incluso, infatti, si attiva un servizio che garantisce una velocità eccellente. Le migliori offerte oggi disponibili sono tante.

Tra queste non possiamo non parlare della promo con 150GB, minuti e sms illimitati attivabile da tutti i nuovi clienti che decidono di acquistare una nuova SIM oppure effettuando la portabilità dall’attuale operatore. Il costo di questa offerta che include 150GB, minuti e sms illimitati ha un costo del tutto speciale pari a soli 6,99 euro al mese per sempre. L’attivazione ha un costo a partire da soli 2,99 euro in base all’operatore di provenienza mentre la sim è completamente gratuita. Per chi è alla ricerca di una soluzione con 5G incluso, non manca invece la promo con 200 GB, minuti e sms illimitati a soli 9,99 euro al mese per sempre. Anche in questo caso il costo di attivazione è a partire da 2,99 euro in base all’operatore di provenienza. Insomma, le proposte ho. mobile rispettano le esigenze di qualunque tipologia di utente.