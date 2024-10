Spotify sta per arricchire ulteriormente l’esperienza dei suoi utenti. Nello specifico, la piattaforma intende introdurre delle playlist che possono essere ascoltate anche mentre si è offline. Si tratta di una novità particolarmente interessante che rende la piattaforma di streaming musicale sempre più automatizzata. Ciò soprattutto per quanto riguarda la gestione dei contenuti offline. È importante sottolineare che la novità arriverà per gli utenti con abbonamenti Premium di Spotify. Scopriamo nel dettaglio come funziona la nuova opzione.

Spotify: arrivano le playlist offline

L’opzione presto in arrivo risulta particolarmente utile per gli utenti. In particolare, poter gestire automaticamente i contenuti. Tale meccanismo permette di poter utilizzare la piattaforma anche quando manca una connessione ad internet. È importante sottolineare che tale opzione era già disponibile su Spotify. Fino ad ora però dovevano essere gli utenti a rendere disponibili offline i brani che più interessano. Ciò significa che, se non viene effettuato tale procedimento manuale, non sarà più possibile ascoltare i bravi non selezionati fino a quando non si torna online.

La novità principale della nuova opzione permette di superare tale limite. In questo modo sarà possibile ottenere delle playlist automatiche. Quest’ultime vengono create da Spotify utilizzando i contenuti preferiti dagli utenti e i brani che maggiormente ascoltano. Le playlist seguono il meccanismo della sezione dei suggerimenti già presente su Spotify. Tutte le liste create automaticamente potranno essere organizzate per artista, genere o anche stato d’animo. Inoltre, secondo quanto dichiarato da Spotify le playlist cambieranno in base alle preferenze degli utenti. Ciò avviene a mano a mano che verrà sfruttata l’opzione. Secondo tale processo, i brani disponibili non saranno sempre le stesse. È però disponibile salvare le playlist tra quelle personali così da poterle riascoltarle.

Le nuove playlist sono definite Offline Backup e saranno disponibili nel feed dell’applicazione. È importante, per poter utilizzare la nuova opzione, abilitare l’ascolto offline. Inoltre, è necessario ascoltare minimo 5 brani su Spotify.