Dopo svariati rumors e indiscrezioni, il colosso sudcoreano Samsung ha finalmente svelato in veste ufficiale sul mercato il suo nuovo smartphone appartenente alla gamma Galaxy A. Ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy A16 5G e questa porta tutta una serie di novità rispetto al modello precedente (già ampiamente spoilerate dai rumors delle scorse settimane). Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung annuncia ufficialmente il nuovo Samsung Galaxy A16 5G

Dopo svariati rumors e indiscrezioni, il colosso sudcoreano Samsung ha finalmente annunciato sul mercato il suo nuovo smartphone di fascia medio-bassa. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy A16 5G e quest’ultimo porta una serie di novità rispetto al modello precedente. In particolare, tra le novità introdotte su questo modello troviamo in primis un display più ampio.

Si tratta nello specifico di un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale pari a ben 6.7 pollici. La risoluzione è pari al FullHD+ ed è presente una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Si tratta di un Infinity-U Display e all’interno del piccolo notch è collocata una selfie camera da 13 MP. Come dai rumors, le prestazioni sono affidate ad un processore Exynos.

Ci stiamo riferendo al soc Exynos 1330, almeno per il mercato europeo. Per altri mercati, tra cui quello indiano, si parla della presenza del soc MediaTek Dimensity 6300. Il software installato a bordo è Android 14 con l’interfaccia utente OneUI 6.1. L’azienda ha inoltre promesso ben sei anni di aggiornamento del software, comprese le patch di sicurezza. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone dispone di un sensore fotografico principale da 50 MP. Quest’ultimo è accompagnato da un sensore grandangolare da 5 MP e da un sensore macro da 2 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Samsung Galaxy A16 5G sarà disponibile all’acquisto molto presto presso vari mercati ad un prezzo di 249 euro.