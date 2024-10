I prossimi mesi saranno decisamente caldi e movimentati per quanto riguarda Nvidia, L’azienda californiana infatti si acciggerà a lanciare sul mercato le sue nuove schede video appartenenti alla serie RTX 50, le quali avranno il compito ovviamente di portare innovazione e maggiori prestazioni nel mondo del gaming, in modo da cementare il dominio assoluto della nota azienda dei colori in tinte verdi.

A quanto pare qualcosa sta iniziando a muoversi dal momento che secondo fonti provenienti dalla Cina la nota azienda avrebbe iniziato a cessare la produzione dei chip presenti all’interno delle schede RTX 4090, di conseguenza verrà cessata anche la produzione delle schede e il rifornimento dei vari rivenditori di terze parti, tutto ciò ovviamente ha un significato ben preciso, vediamolo insieme.

Ci si prepara al lancio delle RTX 50

La cessazione della produzione dei chip descritti opera rappresenta un passo fondamentale dal momento che l’azienda sposterà tutte le proprie capacità produttive in favore dei chip di prossima generazione e cessando il rifornimento ai partners consentirà a questi ultimi di esaurire le scorte in preparazione dell’arrivo delle prossime schede che indubbiamente rappresenteranno un vero e proprio tsunami di prodotti da mettere in vendita.

In definitiva, dunque possiamo parlare di un vero e proprio passaggio di consegne che consentirà l’arrivo sul mercato senza troppi problemi delle prossime schede video di nuova generazione, stando a quanto emerso in rete il medesimo destino spetterà anche ai chip presenti all’interno del RTX 4080, la cui cessazione però è prevista per il mese di novembre.

Di conseguenza tutto lascia pensare che l’arrivo delle schede di nuova generazione sarà intorno la fine di quest’anno o l’inizio dell’anno prossimo, Nvidia sta preparando tutto il necessario per introdurre sul mercato in modo ottimale le sue schede, ora non rimane che attendere l’avvio definitivo delle spedizioni per poi assistere alla presentazione ufficiale.