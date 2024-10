HP resta una delle realtà più diffuse e richieste dal pubblico, per quanto ne concerne a tutti gli effetti il mondo dei notebook di ultima generazione, proprio per questo motivo apprezziamo particolarmente la scelta di Amazon di abbassare il prezzo di uno dei modelli di punta della realtà americana.

Il modello attualmente in offerta è il 15s-fq3003sl, un notebook con processore Intel Celeron N4500, che presenta al proprio interno 4GB di RAM con 128GB di memoria interna su SSD, il tutto affiancato dalla presenza di una scheda grafica integrata Intel UHD. Il display resta essere un pannello da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD e trattamento antiriflesso, mosso dalla presenza di sistema operativo Windows 11 S.

Notebook HP: ecco il prezzo con la Festa delle Offerte Prime

Occasione davvero imperdibile proprio in questi giorni per l’acquisto del notebook in questione, il suo prezzo di vendita di listino sarebbe di 299 euro, ma per avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto, ecco arrivare lo sconto migliore dell’anno: basteranno solamente 239 euro (parliamo quindi di una riduzione effettiva di circa 60 euro). Premete qui per effettuare l’acquisto.

La connettività fisica non manca a questo device, con la presenza a farla da padrona del lettore per le microSD, in questo modo sarà possibile andare ad inserire una memoria interna, migliorando la giornata lavorativa di molti utenti, a prescindere dall’uso che ne faranno. La scocca, dato il prezzo estremamente ridotto, è realizzata interamente in plastica, di colorazione argento, con una finitura opaca che trattiene poco le impronte e non si sporca. Immancabile è la presenza di una webcam, posta esattamente sopra il display, il quale comunque non presenta cornici troppo spesse, con la quale è possibile raggiungere una risoluzione massima a 720p (HD).