Le offerte Amazon Prime Day, all’interno della Festa delle offerte Amazon Prime, lasciano davvero a bocca aperta tantissimi consumatori, proprio in questa due giorni di grandissimi sconti, infatti, gli utenti possono pensare di mettere le mani su un monitor LG che viene proposto ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

L’occasione per risparmiare tocca il modello LG 27ML60SP, un dispositivo con display da 27 pollici di diagonale, che presenta tecnologia IPS LCD con risoluzione massima in FullHD a 1920 x 1080 pixel, con tanta tecnologia di qualità: AMD FreeSync con refresh rate massimo a 75Hz, tempo di risposta di 1 millisecondo, nonché la presenza di un duplice altoparlante stereo fino a 10W.

Monitor LG: l’occasione che nessuno si aspettava

Il prezzo di questo monitor LG non potrebbe essere più basso, stando a quanto comunicato da Amazon, il prodotto avrebbe un listino che si aggira attorno ai 150 euro, ma in occasione della Festa delle Offerte Amazon Prime, la spesa da sostenere per il suo acquisto è stata ridotta di quasi 50 euro, fino ad arrivare ad un valore finale da sostenere di soli 109 euro. Se volete effettuare l’ordine premete qui.

Nella parte posteriore è possibile trovare una più che discreta selezione di connettori fisici, atti a rendere la vita migliore a tanti consumatori, infatti sono presenti due porte HDMI 1.4 (HDCP 1.4), a cui si aggiunge una più classica e datata VGA, utile soprattutto per andare a collegare dispositivi più datati. Non manca all’appello sicuramente il jack da 3,5mm, utile per collegare un microfono o un altoparlante esterno, sebbene lo stesso monitor, come vi abbiamo anticipato nei paragrafi precedenti, vada ad integrare al proprio interno un audio stereo da 10W, più che utile nella maggior parte delle situazioni.