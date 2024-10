Google nei giorni scorsa è intervenuta sul proprio Play Store. Nello specifico, l’azienda ha rimosso tutte le app Kaspersky. Inoltre, ha disattivato anche i suoi account sviluppatore. A segnalare tali interventi sono stati alcuni utenti Google. Quest’ultimi hanno notato l’assenza dei servizi Kaspersky dallo Store.

Cosa ha spinto Google a rimuovere le applicazioni?

Kaspersky ha commentato l’accaduto la scorsa domenica. Secondo quanto dichiarato l’azienda ha confermato l’accaduto e ha affermato che indagherà per scoprire cosa ha spinto Google alla rimozione delle app. inoltre Kaspersky si è dichiarata predisposta a trovare soluzioni utili per permettere agli utenti di continuare ad utilizzare ed aggiornare le proprie applicazioni.

Fino a quando non si troverà una soluzione, l’azienda russa ha presentato alcune alternative. È stato suggerito agli utenti di procedere utilizzando altri Store oltre quello di Google, come il Galaxy Store e l’AppGallery per poter scaricare le app Kaspersky. Inoltre, sarà possibile procedere anche dal sito web ufficiale dell’azienda russa utilizzando i file di installazione .apk.

Quanto sta accedendo mette in evidenza una serie di tensioni particolarmente sentite tra Kaspersky e il governo degli Stati Uniti. Riguardo tale situazione è emblematico quanto accaduto lo scorso luglio. L’azienda aveva annunciato la chiusura delle sue operazioni negli USA. Il motivo sono le sanzioni imposte dal governo statunitense relative a presunti rischi per la sicurezza nazionale. Ad alimentare i dubbi sulla sicurezza, lo scorso settembre, era stata una decisione di Kaspersky. L’azienda aveva sostituito il suo software anti–malware sui PC dei suoi utenti negli Stati Uniti, con antivirus di UltraAV. Tale intervento era avvenuto senza avvisare o chiedere il permesso degli utenti.

A tal proposito, infatti, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti aveva annunciato il divieto per gli utenti di utilizzare antivirus Kaspersky. Secondo quanto riportato da Google sono state queste stesse sanzioni ad aver portato l’azienda di Mountain View a rimuovere le app della società russa dal proprio Play Store.