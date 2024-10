Iliad: le GIGA partono da 7 euro, si arriva a 250 GB in 5G

Le soluzioni del mondo della telefonia mobile sono tantissime e infatti ogni giorno spuntano fuori come funghi dopo la pioggia. Questa metafora dovrebbe servire a far capire agli utenti che anche quando meno se lo aspettano, possono trovare ciò che stavano cercando e in questo caso un’offerta che sia piena di contenuti e che costi poco mensilmente. Secondo quanto riportato, il gestore più in auge del momento, e probabilmente non era un mistero, è Iliad.

Il merito va attribuito soprattutto alle sue tre offerte che sul sito ufficiale rendono ben chiaro il concetto di risparmio abbinato a qualità e quantità. Effettivamente ci sono degli aspetti da chiarire anche in merito al periodo promozionale di cui dispone l’azienda, ma questa è un’altra storia.

Iliad e le sue offerte, cosa significa sottoscrivere una delle tre Giga e quanto costa farlo

Quando Iliad offre le sue Giga, c’è sempre qualcosa che le accomuna e in questo caso sono certamente i minuti e gli SMS senza limiti. La prima soluzione, la Giga 120, permette di avere 120 giga in 4G per 7,99 € al mese per sempre. La seconda soluzione invece comincia a fare sul serio: la Giga 180 infatti garantisce il 5G e 180 giga mensili per 9,99 € al mese. Termina la Giga 250 con 250 giga in 5G per 11,99 € al mese.

Ognuna di queste offerte che Iliad propone ha un vero vantaggio, ovvero quello di consentire un risparmio che sia continuo nel tempo. I prezzi non cambiano mai e nel caso delle offerte che offrono il 5G, vale lo stesso principio: non ci sono costi da pagare all’inizio e neanche in corso d’opera o alla fine. Le soluzioni che poi partono da 9,99 € al mese consentono di avere anche un’altra opportunità, ovvero quella di risparmiare scegliendo un altro abbonamento di Iliad, ma questa volta lato domestico. Chi opta per la fibra ottica dopo aver scelto un’offerta che costi almeno 9,99 € al mese, può pagarla 19,99 € al mese. Al momento non ci sono restrizioni e il provider garantisce a tutti la possibilità di sbarcare presso la sua corte.