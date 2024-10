A partire dal 3 ottobre 2024, CoopVoce ha lanciato nuovamente l’offerta Extra 300 per i nuovi clienti. Questa promozione include minuti illimitati, 1000 SMS e 300 GB di traffico dati in 4G al costo di 9,90 euro al mese, con il primo mese gratuito. CoopVoce aveva già proposto una versione simile di questa offerta durante gli Europei di calcio 2024, quando i primi due mesi erano gratuiti, oltre all’attivazione. L’offerta è disponibile fino al 27 ottobre e può essere attivata sia online che nei punti vendita Coop.

L’offerta CoopVoce Extra 300

Questa promozione è riservata esclusivamente ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero da altri operatori. I già clienti CoopVoce possono aderire, ma senza la gratuità del primo mese. Per chi attiva l’offerta online, il costo della SIM è di 10 euro, con 1 euro di credito incluso. Dal luglio 2024, l’identificazione per attivare la SIM può essere fatta tramite SPID, semplificando il processo. Chi preferisce acquistare la SIM nei negozi Coop pagherà comunque 10 euro, ma riceverà 5 euro di credito telefonico.

È possibile attivare l’offerta anche tramite la Self SIM, acquistabile presso i punti vendita Coop aderenti al prezzo di 9,90 euro. Inoltre, CoopVoce offre anche la possibilità di utilizzare eSIM, le SIM digitali che non richiedono una scheda fisica.

CoopVoce, operatore virtuale Full MVNO, utilizza la rete TIM per offrire velocità fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Dal marzo 2023, CoopVoce ha reso disponibile anche il servizio VoLTE, che permette di effettuare chiamate su rete 4G.

In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, l’offerta viene sospesa per 30 giorni, durante i quali minuti e SMS vengono tariffati secondo il piano base. La navigazione internet viene invece bloccata. In roaming nell’Unione Europea e nel Regno Unito, CoopVoce Extra 300 consente di utilizzare fino a 15 GB di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi.