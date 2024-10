L'Autostrada del sole spegne 60 candeline: ecco il nuovo logo

Tra una polemica e l’altra, tre giorni fa l’Autostrada del Sole ha raggiunto un grande traguardo: è infatti stato il suo 60esimo compleanno. Quella che ad oggi è una delle arterie viarie più importanti in Italia, in grado di collegare il sud con il Nord, è stata ufficializzata e resa disponibile il 4 ottobre del 1964.

Quella che tutti conoscono con l’abbreviazione A1, può essere percorsa per oltre 800 km. Ad oggi il traffico è cresciuto del 460% con il tracciato che negli anni è stato nettamente potenziato. Basti pensare che ben 195 km di ampliamenti sono stati realizzati solo negli ultimi vent’anni. Al momento ci sono dei lavori in corso da parte di Aspi per altri 60 km i quali si svilupperanno soprattutto nel territorio relativo alla Toscana.

L’Autostrada del Sole A1 compie 60 anni e c’è un nuovo logo

Per celebrare questo anniversario, Autostrade per l’Italia ha scelto di lanciare un nuovo logo. Queste sono le parole da parte dell’amministratore delegato del gruppo Autostrade, Roberto Tomasi:

“La storia dell’Autostrada del Sole ci insegna che per realizzare un’opera di tale portata servono visione strategica, coraggio e la capacità di sviluppare competenze industriali, con uno sguardo rivolto al futuro della mobilità e alle generazioni che verranno. Nel 2024 si celebrano due importanti anniversari: i cento anni dalla costruzione della A8, la prima autostrada al mondo, e i sessant’anni della A1, la più imponente infrastruttura mai realizzata in Italia. Per Autostrade per l’Italia, però, il 2024 è anche un anno di grandi risultati: il traffico ha raggiunto i 5 miliardi di chilometri percorsi, e gli investimenti nella rete nazionale hanno toccato i 2 miliardi di euro in soli dodici mesi. Ogni giorno, con determinazione, continuiamo a rinnovare la rete autostradale, ispirandoci alle grandi figure del passato che hanno dato vita a questa infrastruttura, ancora oggi pilastro fondamentale del sistema socioeconomico italiano“.