La leggenda del basket NBA, Michael Jordan, ha da poco ricevuto una Pininfarina Battista in edizione speciale, denominata “Targamerica”. Questo esclusivo esemplare è una versione personalizzata dell’hyper-GT elettrica da 1.903 cavalli. La quale è stata consegnata personalmente al campione e annunciato sui social da Pininfarina. L’auto è stata sviluppata appositamente per lui. Essa si distingue non solo per le eccezionali prestazioni, ma anche per la sua estetica unica. È infatti ispirata alla storica Ferrari Testarossa Spider, realizzata a suo tempo per Gianni Agnelli. La carrozzeria è caratterizzata da una colorazione Argento Liquido con dettagli in Iconica Blu, richiamando il celebre design della TestarossaSpider.

La nuova auto di Jordan: design innovativo e dettagli di lusso

Jordan ha partecipato direttamente alla fase di personalizzazione della sua Targamerica, rendendola un modello su misura. La scelta dei cerchi a cinque razze, ad esempio, è proprio un omaggio alla vettura di Agnelli. Un dettaglio che aggiunge un tocco di eleganza e unicità. In più, è stato inserito un vano portasigari con umidificatore e illuminazione regolabile. Altro elemento pensato su misura per l’ex campione, noto estimatore di sigari. Anche se esteticamente diversa, la Targamerica mantiene le incredibili prestazioni del modello base. Essa è infatti in grado di passare da 0 a 100 km/h in soli 1,86 secondi, con una velocità massima che raggiunge i 350km/h.

Ma le particolarità dell’ auto non terminano qui. L’ala posteriore attiva, ad esempio, è stata rifinita a mano con una tonalità Iconica Blu, riservata solo a questa edizione. Questa finitura artigianale è stata realizzata mantenendo lo stile della Battista originale. Ma con un’attenzione al dettaglio che ne eleva ulteriormente l’eleganza. Gli ingegneri hanno dovuto superare varie sfide per garantire la sicurezza e la stabilità dei cerchi personalizzati, caratterizzati da fori triangolari nei pressi del mozzo.

Il prezzo non è stato reso ancora pubblico. Ma si stima superi i 3,2 milioni di euro del modello standard. Insomma, con questo acquisto, Michael Jordan conferma il suo gusto per le auto rare e di lusso. Arricchendo una collezione che già comprende diversi modelli Ferrari esclusivi, tra cui la Daytona SP3, la 812 Competizione e la J50. La Pininfarina Battista Targamerica rappresenta non solo un’automobile, ma una combinazione perfetta tra la tecnologia avanzata e la tradizione italiana nel design automobilistico. Un vero e proprio omaggio alla personalità di una vera leggenda dello sport.