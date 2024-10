Il noto operatore telefonico TIM ha annunciato un’importante rimodulazione delle tariffe, che entrerà in vigore il 6 novembre 2024. Questo cambiamento riguarderà un nuovo gruppo di clienti ricaricabili. I quali vedranno un incremento del costo mensile pari a 1,99€. Tale aumento si aggiunge a una precedente rimodulazione comunicata a giugno. In cui altri clienti avevano già subito un rincaro simile, avvenuto dal 6 luglio 2024. La strategia di TIM di applicare incrementi periodici è stata motivata da “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”. Almeno secondo quanto dichiarato dall’operatore.

TIM: offerta alternativa e diritto di recesso

In risposta a queste modifiche, l’ azienda offre ai clienti interessati diverse opzioni. Tra le più rilevanti, spicca la possibilità di arricchire il proprio piano tariffario con l’attivazione gratuita di 50GB di traffico dati mensile. Questo pacchetto aggiuntivo rappresenta un’opzione interessante per coloro che desiderano continuare a utilizzare i servizi senza subire l’impatto diretto dell’aumento. In più, alcuni utenti avranno la possibilità di attivare l’accesso al 5G Ultra. Opzione che promette velocità di connessione fino a 2Gbps in download. Per attivare entrambe le promozioni, basterà inviare un SMS gratuito al numero indicato, semplificando così il processo di adesione.

Se invece desiderate evitare l’aumento, l’operatore propone un’offerta alternativa. Questa soluzione mantiene invariato il costo attuale del piano, ma include 2GB di dati in più rispetto all’offerta già attiva. In più i clienti TIM colpiti dalla rimodulazione hanno diritto di recedere senza alcuna penale entro il 7 dicembre 2024. Questo diritto si applica anche a qualsiasi contratto attivo. Per esercitare questo diritto è possibile procedere con la richiesta di recesso in diversi modi. Ovvero online, attraverso PEC o recandosi presso un negozio autorizzato.

In conclusione, con queste nuove misure, TIM mira a rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Mantenendo però una certa flessibilità per i propri clienti. La possibilità di attivare piani aggiuntivi o di recedere senza penali rappresenta un tentativo di mitigare l’impatto di questi aumenti sui consumatori. La comunicazione trasparente e le opzioni disponibili sono cruciali per mantenere la fiducia in un settore altamente competitivo come quello delle telecomunicazioni.