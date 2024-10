Iliad costa poco ed offre fino a 250 GB in 5G: le 3 super promo GIGA

Qualcuno magari non ci ha fatto ancora caso, ma recandosi sul sito ufficiale di Iliad può scoprire quali sono le migliori offerte del momento. L’automobile infatti sembra esserci poca concorrenza, soprattutto perché il gestore ha deciso di ripristinare alcune delle offerte del passato proponendo dei prezzi ancora più agevolati.

Iliad: con 7,99 € potete avere una grande esperienza, ecco le tre promo del momento

Partendo dalla prima offerta mobile di cui si sta tanto parlando, lo scorso mese di settembre Iliad ha ripristinato la sua Giga 180. Questa è l’offerta che in tanti hanno già visto in passato, ma che questa volta arriva al prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre. Contiene al suo interno 180 giga per navigare sul web usando il 5G e ci sono minuti ed SMS senza limiti verso chiunque.

L’altra offerta di cui si parla ormai da tanto tempo è una soluzione vista a giugno come offerta bonus per celebrare i sei anni di Iliad. Quella che arrivò con il nome di Flash 250, oggi si chiama Giga 250 ed è disponibile con un prezzo di 11,99 €. Qualcuno potrebbe ritenere questo prezzo eccessivo, ma pensare che all’interno dell’offerta ci sono 250 giga in 5G, ovviamente sempre con minuti ed SMS senza limiti.

A chiudere, ecco una proposta che costa ancora meno, offrendo chiaramente qualche contenuto in meno: la Giga 120. Ci sono 120 giga da usare in 4G tutti i mesi con minuti ed SMS senza limiti e per un prezzo di 7,99 € al mese per sempre.

Bisogna poi ricordare anche un altro aspetto fondamentale: le offerte di Iliad che costano almeno 9,99 € garantiscono allo stesso utente la possibilità di sottoscrivere anche una promozione in fibra ottica per la casa. Il prezzo in questo caso scenderebbe a 19,99 € per la promozione domestica, la quale garantisce, oltre alle telefonate, anche la connessione in fibra ottica alla velocità complessiva di 5 gigabit.