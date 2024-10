Google Pixel 9, il nuovo top di gamma dell’azienda di Mountain View, viene già proposto ad un prezzo scontato su Amazon, in questo modo gli utenti si ritrovano ad avere l’occasione perfetta per mettere le mani su un prodotto completo e ricco di funzionalità, spendendo qualcosina meno rispetto al suo listino originario.

Le dimensioni del dispositivo sono di base più che abbordabili, considerando a tutti gli effetti che il modello in questione è di 152,8 x 72 x 8,5 millimetri, con un peso di 198 grammi complessivi. Il display è da 6,3 pollici di diagonale, trattasi di un buonissimo OLED con refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2, passando per risoluzione 1080 x 2424 pixel e 442 ppi. Sotto il cofano si può trovare il processore Google Tensor G4, accoppiato con GPU Mali-G715 MC7, con 12GB di RAM e ben 256GB di memoria interna.

Google Pixel 9: gli sconti Amazon sono da pazzi

Sono trascorse poche settimane dal lancio di Google Pixel 9 sul mercato, che già è iniziata a comparire la prima promozione su Amazon. Il prodotto, che avrebbe un listino di 999 euro, viene proposto nel periodo corrente con una riduzione del 10%, così da arrivare a spendere 899 euro. La variante in offerta, come era lecito immaginarsi, è con garanzia della durata di 24 mesi ed è anche completamente no brand. Collegatevi a questo link per acquistarla.

Il comparto fotografico è da considerarsi di tutto rispetto, infatti non sono stati inseriti troppi sensori: un principale da 50 megapixel, seguito da un secondario da 48 megapixel ultragrandangolare. Ciò porta a poter realizzare video in 4K a 60fps e scatti fotografici a 8165 x 6124 pixel, con angolo di ripresa massimo di 123 gradi. Nella parte frontale, per selfie o vlogging, ecco spuntare il sensore da 10,5 megapixel con apertura F2.2.