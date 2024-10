Toyota pronta a rilanciare la sportiva MR2 nel 2026

Toyota potrebbe sorprendere gli appassionati con il ritorno della leggendaria MR2. L’aspetto strano, o meglio dire sorprendente, è che anche questa volta si tratterebbe di una sportiva pura, riprendendo palesemente il modello che ha fatto sognare intere generazioni. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la nuova versione dovrebbe arrivare tra due anni circa. L’auto potentissima avrà un motore quattro cilindri turbocompresso da 2.0 litri. Questo propulsore, posizionato centralmente, sarebbe in grado di erogare ben 400 cavalli solo nella versione per strada. Ci sarà poi una variante potenziata fino a 600 cavalli per le competizioni.

Il progetto sembrerebbe segnare un allontanamento dalle precedenti ipotesi di una configurazione simile alla GR Corolla. La nuova Toyota MR2 dovrebbe infatti adottare una trazione integrale AWD. In tal caso ci sarebbe un passo avanti rispetto alla configurazione a trazione posteriore che caratterizzava le versioni precedenti. Questa scelta aziendale porterebbe la nuova MR2 a sfidare direttamente altre vetture aggressive: la Porsche 718 e Lotus Emira, con un prezzo stimato intorno ai 70.000 dollari.

Una sportiva Toyota che va controcorrente

In un mercato sempre più orientato verso l’elettrificazione, Toyota sembrerebbe stranamente optare per una strada diversa. Non è una mossa azzardata? In reltà la società non ha mai nascosto le sue idee puriste. La decisione di mantenere un motore a combustione tradizionale, seppur altamente prestazionale, riflette le recenti dichiarazioni del presidente Akio Toyoda, che ha espresso scetticismo verso una transizione totale ed esclusiva verso l’elettrico.

Questa scelta potrebbe essere vista come una boccata d’aria fresca per chi cerca una sportiva “pura”, capace di offrire emozioni forti senza sistemi di elettrificazione. Tuttavia, vale la pena ricordare che solo l’anno scorso Toyota aveva presentato la concept FT-Se, un’auto sportiva elettrificata che sembrava ispirarsi proprio alla MR2. Ma ora, con il nuovo progetto, Toyota potrebbe voler proporre un veicolo che segna un ritorno alla tradizione, facendo leva su un DNA meccanico e sportivo che potrebbe affascinare i puristi. Se le indiscrezioni venissero confermate, la nuova MR2 si presenterebbe come una delle ultime sportive ad alte prestazioni basate su tecnologie convenzionali. Sarà la fine di un’era, o forse solo un nuovo inizio per le sportive Toyota?