Oura Ring 4: i dettagli tecnici

Per quanto riguarda le caratteristiche interne del nuovo anello intelligente, il tratto distintivo è la presenza di Smart Sensiting. Si tratta di uno strumento basato sull’unione di un algoritmo con dei sensori. Tale sistema è in grado di rispondere alla fisiologia delle dita dei singoli utenti. In questo modo sarà possibile ottenere delle rilevazioni più accurate. Nello specifico viene registrato un aumento pari al 30% per la precisione della misurazione del livello dell’ossigeno nel sangue. Per quanto riguarda il disturbo respiratorio, la misurazione dell’indice risulta più accurata del 15%.

Oura Ring 4 potrà essere usato anche senza un abbonamento. È però importante sottolineare che ci sono delle limitazioni per alcune funzionalità. Gli utenti che decidono di attivare un abbonamento avranno la possibilità di accedere all’analisi del sonno dettagliata, il monitoraggio della temperatura e della frequenza cardiaca. La batteria del nuovo anello Oura garantisce un’autonomia pari ad otto giorni con una sola carica. Sono in arrivo anche nuove funzioni, come ad esempio Daytime Stress, per comprendere l’impatto di determinati comportamenti sulla salute mentale.

Il preordine del nuovo Oura Ring 4 ha avuto inizio il 3ottobre. Al momento, il prezzo del dispositivo è di 399 euro. In questo caso viene incluso anche un mese di abbonamento relativo alla nuova applicazione di Oura. È importante considerare che dopo il primo mese, offerto nel costo del dispositivo, l’abbonamento si rinnova a 5,99 euro al mese. C’è anche l’opzione annuale. Quest’ultima prevede un pagamento di 69,99 euro.