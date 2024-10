Apple ritira watchOS 11 beta 3: problemi bloccano gli Apple Watch

Apple ha deciso di ritirare l’aggiornamento di watchOS 11 beta 3, rilasciato agli sviluppatori. Perché? La scelta è stata presa dopo che numerosi utenti hanno segnalato gravi problemi con i loro Apple Watch. Il bug principale riguarda il blocco totale del dispositivo. Questo si “congela” in modo improvviso ed impedisce qualsiasi interazione. In alcuni casi, qualcuno non è riuscito a risolvere il problema nemmeno tramite un riavvio manuale. La situazione si è rivelata così tanto complessa da spingere Apple a sospendere immediatamente l’aggiornamento.

La gravità di questi malfunzionamenti ha scosso molti utenti. In tanti si sono trovati impossibilitati a usare il device ormai essenziale per le loro attività. Le notifiche di Messaggi, per esempio, non si sincronizzavano più. Come si può pensare di gestire le proprie comunicazioni senza un Apple Watch pienamente funzionante se si è abituati?

Una soluzione? Solo assistenza per ora da Apple

La situazione è resa ancora più problematica dal fatto che chi ha installato la versione beta non ha modo di ripristinare autonomamente il firmware. Questo, a differenza di quanto avviene con iPhone, iPad o Mac, richiede un intervento manuale. Gli utenti sono costretti a recarsi in un Apple Store o in un centro di assistenza autorizzato. Una complicazione non da poco. Un utente, raccontando la propria esperienza, ha descritto un problema particolarmente fastidioso. Il suo Apple Watch addirittura si blocca continuamente dopo ogni riavvio. Anche tenendo premuto il pulsante laterale e la corona digitale per riavviarlo, il dispositivo riprende a funzionare solo per pochi secondi prima di bloccarsi di nuovo. E come si può continuare a utilizzare un device che si blocca ogni minuto?

Questo incidente arriva a poche settimane di distanza dal ritiro dell’aggiornamento di iPadOS 18 per problemi che rischiavano di “brickare” i nuovi iPad Pro M4. Ancora una volta, Apple si trova costretta a intervenire in fretta per evitare ulteriori disagi ai propri utenti. Al momento, però, non c’è ancora un aggiornamento risolutivo per watchOS 11. Ma quanto può influire un aggiornamento beta sull’esperienza d’uso? E perché Apple ha rilasciato un update con problemi così gravi? Domande che restano, per ora, senza risposte chiare.