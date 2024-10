Samsung Galaxy A35 è disponibile con uno dei prezzi più bassi di sempre direttamente su Amazon, il risparmio per gli utenti supera di gran lunga le aspettative, senza andare ad intaccare minimamente le specifiche tecniche generali. Lo smartphone è in vendita con un peso di 209 grammi, ed anche dimensioni di 161,7 x 78 x 8,2 millimetri, mantenendo comunque una buona resistenza agli agenti atmosferici, come acqua o polvere.

Il display è un pannello AMOLED da 6,6 pollici di diagonale, con densità per pixel di 390 ppi, mantenendo comunque una risoluzione di 1080 x 2340 pixel, un refresh rate di 120Hz, per finire con protezione Gorilla Glass Victus Plus e 16 milioni di colori. Sotto il cofano trova posto il processore Samsung Exynos 1380, che viene accoppiato con una GPU Mali-G68, alle cui spalle si trovano 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB).

Samsung Galaxy A35: occhio allo sconto Amazon

Samsung Galaxy A35 è in promozione su Amazon con un’ottima possibilità di risparmio, partendo dal suo listino di 446,30 euro, l’utente medio si ritrova ad approfittare di uno sconto del 38%, per arrivare così a spendere solamente 277,31 euro. Da notare che il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, oltre che essendo completamente sbrandizzato. Collegatevi subito a questo link per l’acquisto.

Tornando a parlare di specifiche tecniche, è facile notare la presenza di un comparto fotografico di tutto rispetto, composto in particolar modo da 3 sensori: un principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un secondario da 8 megapiel ed un bokeh da 5 megapixel. Il tutto porta a realizzare video in 4K a 30fps, con stabilizzatore ottico/digitale ed un buon autofocus. Anteriormente, invece, ecco arrivare una fotocamera frontale da 13 megapixel, con apertura F2.2, dalla qualità comunque più che in linea con le aspettative.