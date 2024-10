Nelle ultime ore, Zhou Yibao, a capo della serie OPPO Find, ha svelato gran parte delle specifiche tecniche del nuovo modello OPPO Find X8, offrendo una panoramica dettagliata su ciò che gli utenti possono aspettarsi dal prossimo smartphone dell’azienda.

OPPO Find x8 e le sue possibili specifiche

Secondo Zhou, l’OPPO Find X8 sarà dotato di un display piatto e una scocca in metallo, con cornici uniformi su tutti i lati. Il design risulterà più compatto e leggero rispetto al modello precedente. Anche se le misure esatte non sono state rivelate, si parla di uno spessore di circa 7 millimetri e un peso inferiore ai 200 grammi. Il modulo fotocamere sul retro sarà leggermente ridotto rispetto ai modelli passati, ma includerà comunque un sensore per il teleobiettivo. Tra le caratteristiche confermate troviamo anche le certificazioni IP68 e IP69, che assicurano resistenza a polvere e acqua.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il supporto alla ricarica wireless da 50 W, insieme alla funzione di ricarica inversa, che permetterà di ricaricare dispositivi esterni. OPPO Find X8 introdurrà inoltre la ricarica magnetica, simile alla tecnologia MagSafe di iPhone. Zhou ha condiviso su Weibo un video che mostra un powerbank magnetico da 5000 mAh, capace di ricaricare il nuovo modello a 50 W, insieme a un caricatore da 50 W. Tuttavia, per usare la ricarica magnetica sarà necessario un case specifico.

OPPO ha annunciato l’intenzione di rendere la ricarica wireless uno standard per tutta la serie Find, includendo anche la serie Find N e ampliando il proprio ecosistema con nuovi accessori compatibili.

In merito al modello OPPO Find X8 Pro, Zhou ha annunciato che le prime informazioni ufficiali saranno divulgate dopo la Festa Nazionale della Cina. Secondo Yogesh Brar, l’OPPO Find X8 Pro potrebbe presentare un display AMOLED curvo da 6,8 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, accompagnato dal chip MediaTek Dimensity 9400. Il comparto fotografico potrebbe includere quattro sensori da 50 megapixel, con uno zoom ottico 6x. La batteria, con una capacità di 5800 mAh, supporterà la ricarica via cavo da 80 W e la ricarica wireless da 50 W.

In attesa di ulteriori dettagli, OPPO promette di aggiornare presto il pubblico.