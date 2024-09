Lo scorso mese di luglio 2024 il produttore tech Oppo ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone top di gamma. Si tratta del nuovo Oppo Reno 12 Pro. Nonostante sia passato quindi relativamente poco tempo dal suo debutto, ecco che lascia ha deciso di svelare sul mercato una sua nuova versione, ovvero il nuovo Oppo Reno 12 Pro Manish Malhotra Limited Edition. Vediamo qui di seguito le novità.

Oppo annuncia ufficialmente il nuovo Oppo Reno 12 Pro Manish Malhotra Limited Edition

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha presentato in veste ufficiale per il mercato indiano una nuova versione del suo ultimo top di gamma. Si tratta come già detto del nuovo Oppo Reno 12 Pro Manish Malhotra Limited Edition. Quest’ultimo è stato realizzato in collaborazione con il fashion designer indiano Manish Malhotra.

Grazie alla collaborazione con quest’ultimo, questo smartphone si arricchisce dal punto di vista estetico, portando una ventata di cultura indiana. Come riferito dalla stessa azienda, infatti, la collaborazione con il fashion designer per la realizzazione di questo smartphone “non è solo una fusione di fashion e tecnologia, ma anche una celebrazione del loro ricco bagaglio culturale”.

Le differenze tra questa e la precedente versione, però, si limitano soltanto al punto di vista estetico e del design. Per il resto, infatti, la scheda tecnica rimane pressoché invariata. Lo smartphone viene poi proposto in una particolare confezione di vendita nell’ampio taglio di memoria con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Nella confezione di vendita, è presente il caricatore rapido, una cover trasparente, lo smartphone ed il cavo di ricarica.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, il nuovo Oppo Reno 12 Pro Manish Malhotra Limited Edition sarà disponibile all’acquisto per il mercato indiano a partire dal prossimo 3 ottobre. Il suo prezzo di vendita sarà pari a 36.999 INR, ovvero a circa 395 euro al cambio attuale.