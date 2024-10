L’occasione di prendere al volo un’offerta clamorosa questa volta raddoppia grazie alle grandi opportunità che Vodafone propone. Il gestore che si colora di rosso e che da anni domina ogni classifica di gradimento, questa volta ha voluto mettere in chiaro diverse cose, proponendo di nuovo le sue offerte migliori che si chiamano Silver.

Più volte queste sono arrivate, sbaragliando la concorrenza e anche questa volta probabilmente ripeteranno tutto. Con prezzi molto bassi e tantissimi contenuti, Vodafone ha l’intenzione di riprendersi il maltolto: tempo fa infatti sono stati tanti i suoi utenti scappati via per causa di altri gestori con prezzi più bassi.

Vodafone Silver in sconto questo mese: ecco il prezzo delle due promo

Il famoso gestore da tempo fa perdere la testa non solo agli utenti ma anche alla concorrenza che non riesce in alcun modo a pareggiare i conti, ecco due offerte strepitose molto simili tra loro per alcuni contenuti ma anche molto diverse. Se in passato c’era solo una promozione mobile a garantire al gestore del dominio mensilmente, ora ce ne sono ben due che fanno parte della stessa linea.

Con Vodafone basta scegliere la prima offerta, quella da 7,99 € per avere 100 giga in 4G e anche minuti senza limiti con 200 SMS. La seconda offerta invece regala al pubblico ben 150 giga pagando solo 9,99 € al mese.

Oltre a tutte queste facoltà che le offerte di Vodafone concedono, ci sono anche altri vantaggi da prendere al volo. Il primo è sicuramente quello di riuscire ad avere solo per il primo mese uno sconto, pagando dunque ognuna delle due soluzioni solamente 5 €. Il secondo vantaggio invece è quello di poter aggiungere 50 giga ad entrambe le offerte, solo aggiungendo un servizio gratuito: SmartPay. Al momento queste offerte mobili sono disponibili solo per gli utenti dei gestori virtuali e per gli utenti di Iliad.