Inoltre, non è noto quale sarà la data di rilascio del nuovo dispositivo. Molti hanno supposto che il lancio potrebbe avvenire durante il mese di ottobre. Sarà necessario attendere ulteriori sviluppi da Samsung per ottenere maggiori dettagli.

Samsung Galaxy A16: i primi dettagli emersi

Secondo le informazioni emerse sembra che entrambe le varianti del dispositivo avranno tre fotocamere sul lato posteriore. Il notch è a U per la fotocamera anteriore ed è posizionata sulla parte alta dello schermo. A proposito del display, il nuovo Samsung Galaxy A16 avrà un display da 6,7 pollici in diagonale. La frequenza di aggiornamento è da 90 Hz. La risoluzione pari a 1080×2340 pixel. Il chip di base è un Exynos 1330 per l’occidente. Mentre il MediaTek Dimensity 6300 per il mercato thailandese e quello indiano.

Per quanto riguarda la batteria, potrebbe essere da 5000mAh. Inoltre, il Samsung Galaxy A16 potrebbe avere una certificazione IP54. Quest’ultima vale per la resistenza ad acqua e polveri. Nel dettaglio la variante 4G ha una rifinitura opaca ed è presente in tre colorazioni. Si tratta di Gray, Blue Black e Light Green. La variante 5G, invece, ha una rifinitura più lucida ed anch’essa è disponibile nelle stesse colorazioni del modello 4G.

Sono emerse anche alcune indiscrezioni sul prezzo del Samsung Galaxy A16 per il mercato europeo. Nel dettaglio, sembra che il modello 4G con 128GB di memoria interna potrebbe costare intorno ai 209,90 euro. Per il Galaxy A16 5G, invece, con 128GB, il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 239,90 euro.