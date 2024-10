A partire dal 5 novembre 2024, Ring introdurrà cinque nuove funzionalità per i propri videocitofoni e videocamere. Tutte pensate per offrire un livello di protezione ancora più avanzato ai propri utenti. La novità più rilevante è la Registrazione 24/7, che consentirà alle videocamere di registrare costantemente. Anche al di fuori delle consuete aree di rilevamento del movimento. Questa funzione, tra le più richieste, garantisce una sorveglianza continua. Permettendo così di non perdere mai un dettaglio, sia a casa che in ufficio.

Nuovo abbonamento Ring Home con funzionalità avanzate

Insieme alla Registrazione 24/7, arrivano anche altre innovazioni. Tra cui Avvisi con anteprima video, una funzionalità che permette di visualizzare un breve video direttamente nella notifica push inviata dallo smartphone. In questo modo, le persone possono decidere in modo rapido se intervenire, ad esempio attivando il sistema audio bidirezionale o la visualizzazione live delle immagini. Live Viewestesa e LiveView continua consentono poi di seguire il feed delle videocamere per periodi più lunghi. La prima è disponibile per tutti i piani. Essa permette di monitorare la casa per 30 minuti consecutivi. Mentre la seconda, riservata agli utenti del piano Premium, permette un controllo prolungato per chi attiva anche la Registrazione24/7.

Queste nuove opzioni fanno parte del rinnovato piano di abbonamento Ring Home. Il quale sostituisce il precedente Ring Protect mantenendo lo stesso prezzo. Sarà anche possibile scegliere tra tre livelli. Come Home Basic a 3,99€ al mese, HomeStandard a 10€ al mese e HomePremium a 19,99€. Ogni piano offre funzionalità specifiche, con il livello Premium che garantisce il massimo controllo sulle videocamere Ring. Un’altra novità è la funzione Chiamate dal citofono, che trasforma l’avviso in una chiamata diretta al proprio smartphone. Permettendo di rispondere subito e parlare con i visitatori tramite il videocitofono. Tutte queste nuove funzioni saranno disponibili globalmente entro novembre, garantendo ai clienti una protezione ancora più efficace per la loro casa.