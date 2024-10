Continuano ad arrivare nuovi rumors e indiscrezioni sul prossimo dispositivo di casa Google. Ci stiamo riferendo al prossimo smartphone Google Pixel 9a e in questi giorni è già stato avvistato in alcune immagini renders. Ora, però, sono arrivate nuove indiscrezioni riguardanti questa volta le presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Google Pixel 9a, arrivano nuove indiscrezioni

Sono da poco arrivate nuove indiscrezioni riguardanti il prossimo dispositivo di casa Google. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 9a. Secondo quanto è emerso, il nuovo device di fascia medio-alta di Google sarà disponibile sul mercato almeno in quattro colorazioni differenti. Queste ultime dovrebbero chiamarsi rispettivamente Porcelain, Obsidian, Peony e Iris.

Dal punto di vista dimensionale, si parla poi della possibilità di una altezza maggiore ma di uno spessore più contenuto. Nello specifico, secondo i rumors il nuovo Google Pixel 9a sarà alto 154 mm e sarà largo 73 mm, con uno spessore complessivo di 8.5 mm. Si tratterebbe quindi di un record rispetto al modello dello scorso anno, che era invece spesso 8.9 mm.

Questo è quanto è emerso in queste ore sul prossimo device di punta di casa Google. Come già detto in apertura, però, questo nuovo dispositivo è stato avvistato qualche giorno fa in alcune immagini CAD renders. Secondo queste ultime, il design sarà leggermente diverso , con una scova e con un frame piatti e con un nuovo modulo fotografico meno invasivo sulla scocca. Quest’ultimo sarà sempre costituito da due fotocamere posteriori più un piccolo flash LED. La parte frontale avrà invece un piccolo foro per la selfie camera e le cornici simmetriche tra loro.



Ricordiamo che il debutto ufficiale di Google Pixel 9a non si terrà prima del mese di maggio 2025 durante la conferenza tenuta da Big G. Fino ad allora, emergeranno sicuramente nuove informazioni di rilievo.