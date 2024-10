BMW ha ampliato la gamma della sua Serie 1, includendo nuove versioni. Tra queste troviamo la BMW 116, pensata per essere una soluzione d’ingresso. Gli appassionati ora potranno scegliere fra diverse motorizzazioni e allestimenti a seconda di ciò che cercano esattamente. La BMW ha voluto così rispondere a tutte le possibili esigenze. Ma cosa rende queste novità davvero interessanti?

La BMW Serie 1 si è recentemente aggiornata, presentando un design che richiama quello della “sorella maggiore” X2. Ora possiede però un look più deciso. L’auto ha una griglia rinnovata e fari a LED dal taglio verticale. Nel complesso così risulta anche più dinamica. Ma le novità non si fermano all’estetica. Tra le versioni spicca la BMW 116. Questa presenta un motore potente tre cilindri 1,5 litri da 122 CV. Con tale tecnologia è capace di raggiungere una velocità massima di 210 km/h. Per chi cerca un’auto compatta sicuramente si dimostra un’alternativa versatile. I consumi dichiarati, inoltre, vanno tra 5,9 e 6,1 litri ogni 100 km.

La nuova Serie 1 parte da 34.400 euro per la BMW 116, mentre per chi cerca prestazioni superiori, come con la M135 xDrive, il prezzo può superare i 60.000 euro. Dunque, qual è la scelta giusta? Dipende dalle priorità: efficienza, sportività o tecnologia. L’offerta di BMW copre tutte le opzioni, confermando la Serie 1 come una compatta versatile e di classe.

Un’ampliata offerta BMW di motori e allestimenti

Oltre alla versione entry level, BMW ha arricchito la sua scelta con varianti più potenti. Tra queste, la BMW 123 xDrive con trazione integrale e tecnologia mild hybrid da 48V. Questa vettura è addirittura capace di sprigionare 204 CV. Non manca poi la sportiva M135 xDrive. Essa, grazie al motore da 300 CV, riesce ad accelerare passando da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi. Ma quale di queste si adatta meglio ai gusti dei potenziali acquirenti? I modelli della gamma sono disponibili in vari allestimenti. Troviamo sia una versione base e possiamo arrivare al modello più esclusivo MSport Pro, pensato per chi desidera una vettura dal carattere sportivo e ruggente. La personalizzazione è dunque parecchio ampia e permette di configurare la Serie 1 secondo le proprie necessità, includendo anche una vasta gamma di pacchetti e accessori.