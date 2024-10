Google con tutte le proprie applicazioni segue una puntuale politica di aggiornamenti, tutta la suite di applicazioni offerte dal colosso della tecnologia infatti viene periodicamente aggiornata con nuove funzionalità, migliorie all’interno del codice e anche dal punto di vista del design.

Ogni applicazione dunque riceve aggiornamenti costanti che nel corso del tempo mirano a renderla più funzionale ed efficiente su vari aspetti, tra queste risulta anche il dialer proprietario di Google, Telefono, installato in molti telefoni Android, ma comunque installabile separatamente, ovviamente nel caso abbiate uno smartphone con il sistema operativo del robottino verde.

Aggiornamento a tema iPhone

Analizzando l’ultimo aggiornamento dell’applicazione Telefono di Google, è emerso che l’azienda sta lavorando ad un restyling grafico del dialer per quanto riguarda però le chiamate in entrata.

Sembra infatti che in caso di chiamate in entrata verrà visualizzata una schermata all’interno della quale in basso a sinistra e a destra saranno presenti rispettivamente un cerchio rosso con all’interno una cornetta bianca e un cerchio verde con all’interno la medesima cornetta sulle quali ovviamente fare tap e poi swipe per procedere alla risposta o chiudere la chiamata.

Come potete immaginare questo design ricorda molto quello presente all’interno di iOS negli iPhone, sui quali la schermata è sostanzialmente sovrapponibile sia da un punto di vista del design che da un punto di vista del suo utilizzo, un dettaglio che certamente non passerà in osservato ai più esperti e fedelissimi della nota azienda di Cupertino, viene però spontaneo chiedersi se tutto ciò non passerà inosservato all’azienda stessa che potrebbe addirittura procedere per vie legali dal momento che la schermata risulta veramente molto simile a quella che abbiamo già visto su iPhone.

Non rimane che attendere per vedere se questo update porterà realmente questa schermata all’interno dell’applicazione di Google o se la nota azienda deciderà di cambiare all’ultimo design optando per qualcosa di più diverso.