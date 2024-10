Nelle scorse ore Alpine ha fatto sapere di voler lavorare allo sviluppo di una nuova supercar elettrica. Il costruttore francese di auto sportive ha fatto sapere che per la realizzazione del progetto, denominato Future Alpine Supercar, sarà utilizzato un centro di ricerca e sviluppo all’avanguardia. Chiaramente, l’obiettivo del noto costruttore è quello di portare su strada un modello dalle prestazioni ottimali mantenendo, al tempo stesso, le caratteristiche che contraddistinguono tutti i suoi veicoli.

Nello specifico, sarà lo stabilimento di motori di Formula 1 di Viry-Châtillon, in Francia, ad ospitare l’Hypertech Alpine. Non a caso, il nuovo hub sarà indispensabile per portare avanti lo sviluppo delle tecnologie dedicate all’elettrico. Scopriamo insieme maggiori dettagli nel corso di questo articolo.

Alpine: al lavoro su una supercar elettrica

Annuncio importante per tutti gli appassionati di Alpine dato che il costruttore francese ha fatto sapere di voler lavorare su una nuova supercar elettrica. Come accennato in apertura, per la realizzazione del progetto Future Alpine Supercar sarà utilizzato un centro di ricerca e sviluppo all’avanguardia situato a sud di Parigi. Non a caso, sarà un punto di riferimento importante per il brand dato che sarà proprio quello l’hub in cui si porterà avanti lo sviluppo di batterie per auto sportive come la A110 elettrica.

Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica francese Alpine, sarà impegno del brand quello di testare le batterie di nuova generazione in condizioni operative estreme per applicazioni di tipo supercar. Al fine di portare sul mercato veicoli dalle prestazioni ottimali, la collaborazione con Ampere, la divisione EV e software della casa automobilistica Renault, porterà allo sviluppo di motori elettrici di prossima generazione che si contraddistingueranno grazie ad un’alta efficienza. Per quanto riguarda i dettagli tecnici della nuova supercar, Alpine non ha rilasciato alcuna notizia ufficiale. Non ci resta che attendere ulteriori novità per capire meglio cosa distinguerà la nuova supercar.