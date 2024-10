Apple compie un importante passo in avanti verso la popolazione italiana, con l’introduzione, a partire da questi giorni, di altre 8 lingue alle trascrizioni di Apple Podcasts, tra cui appunto troviamo l’italiano. Con questa funzionalità, i podcast sono molto più accessibili e facili da navigare, infatti l’utente ha la possibilità di leggere il testo completo dello stesso, per eventualmente andare a cercare parole o espressioni all’interno dell’episodio, oppure toccare uno specifico punto da cui far partire il podcast.

Allo stesso tempo le trascrizioni sono la soluzione ideale per riuscire a cogliere ogni parola, ma eventualmente imparare una nuova lingua, nel caso in cui fosse parlata una lingua diversa dal nostro idioma, ma anche per riuscire ad approfondire in modo più accurato e preciso alcuni passaggi. Le trascrizioni sono incluse per 80 milioni di episodi, con il supporto anche nel momento in cui fossero parlate due o più lingue all’interno dello stesso episodio.

Apple Podcast: come accedere alle trascrizioni

Per accedere ad una trascrizione basterà premere il pulsante a sinistra, nel momento in cui è in riproduzione, con font e contrasto cromatico pensati per semplificare l’acquisizione, ma anche la lettura di testi che sono particolarmente lunghi (le persone sorde possono accedervi senza avviare la riproduzione). La funzionalità è disponibile su iPhone, Mac e iPad, che hanno installato rispettivamente almeno iOS 17.4, MacOS Sonoma 14.4 e iPadOS 17.4.

Le suddette vengono attivate in automatico appena l’episodio viene pubblicato, con le trascrizioni degli episodi più datati trascritti nel corso del tempo. I creator di podcast possono fornire direttamente le proprie trascrizioni, sfruttando Apple Podcast Connect (se gli episodi sono in abbonamento), oppure tag RSS. Un passo in avanti importante per un settore sempre più di moda e all’avanguardia, quello dei podcast, con il quale gli utenti amano interfacciarsi, piuttosto che ascoltare musica con le proprie cuffiette o device dell’azienda di Cupertino.