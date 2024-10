Toyota GR Corolla 2025: nuove tecnologie e prestazioni superiori

La Toyota GR Corolla si prepara a sfidare le aspettative nel 2025, introducendo il nuovo cambio automatico GAZOO Racing Direct Automatic Transmission (DAT) a 8 rapporti. Secondo Toyota, il sistema è stato progettato per ottimizzare le prestazioni in ogni condizione. Il software avanzato analizza le forze g e la velocità per selezionare il miglior momento per cambiare marcia. Ma i puristi del cambio manuale possono stare tranquilli. La versione a 6 marce è ancora disponibile, con una frizione aggiornata per un’esperienza di guida più coinvolgente.

Il motore turbo da 1.6 l, famoso per la sua spinta grintosa, riceve anche un leggero incremento di coppia. Questo miglioramento punta a rendere l’auto ancora più reattiva nelle accelerazioni. Le sospensioni non sono state ovviamente dimenticate. Toyota ha introdotto nuove soluzioni per migliorare la tenuta di strada e la stabilità. Ha ridotto così lo squat in accelerazione. Tutto questo suona promettente, ma riuscirà davvero a soddisfare le aspettative dei fan della guida sportiva?

Design rinnovato per la nuova Toyota Corolla

Oltre ai miglioramenti tecnici, la Toyota GR Corolla 2025 subisce anche ritocchi estetici. Il paraurti anteriore è stato ridisegnato, con prese d’aria più ampie per migliorare il raffreddamento del radiatore e dei freni. Ma forse la novità più interessante è il debutto dell’allestimento Premium Plus, che aggiunge il tetto in fibra di carbonio e un display head-up. Dettagli che rendono questa hot hatch ancora più esclusiva.

Il prezzo? Rispetto ai modelli precedenti, la GR Corolla 2025 è più cara. La versione base Core parte da 39.995 dollari, mentre l’allestimento Premium Plus tocca i 46.650 dollari. Toyota ha tuttavia incluso un anno di iscrizione gratuita alla National Auto Sport Association, strizzando l’occhio agli amanti del motorsport. Questi aggiornamenti, tutto sommato, giustificano l’aumento di prezzo? Sono poi confermate solo quattro colorazioni. Avremo nero, bianco, grigio e rosso. La Toyota GR Corolla 2025 ha tutto quello che serve per dominare il segmento delle hot hatch, ma sarà abbastanza per mantenere la sua corona?