Sono da poco trapelate nuove informazioni riguardanti la prossima serie di smartphone di punta del produttore tech Huawei. Ci stiamo riferendo alla prossima serie Huawei Nova 13. Quest’ultima sarebbe dovuta essere annunciata ufficialmente sul mercato a metà ottobre, ma a quanto pare il suo debutto è stato leggermente spostato. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, infatti, i nuovi device saranno annunciati ufficialmente il prossimo 22 ottobre 2024.

Huawei Nova 13, la nuova serie potrebbe debuttare ufficialmente il 22 ottobre

A quanto pare la prossima serie di smartphone di punta del produttore tech Huawei potrebbe debuttare leggermente in ritardo. Come già accennato in apertura, nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi rumors riguardanti il debutto ufficiale dei prossimi Huawei Nova 13. Secondo quanto è emerso, la nuova serie di device potrebbe debuttare ufficialmente il prossimo 22 ottobre 2024.

Per il momento non c’è stata la conferma ufficiale da parte dell’azienda. A rivelare questa possibile informazione è stato infatti l’utente UncleKanshan su un post sul social network Weibo. Secondo quest’ultimo, la scorsa serie di device Huwei Nova 12 subirà un calo di prezzo il 20 ottobre 2024, quindi proprio a ridosso del debutto della nuova serie.

Per il momento, quindi, non c’è nulla di certo dato che ci troviamo di fronte ancora a rumors e indiscrezioni. La scorsa serie, infatti, debuttò durante il mese di dicembre. Se i nuovi Huawei Nova 13 debuttassero a fine ottobre, si tratterebbe di un cambio drastico rispetto al passato, ovvero ben due mesi prima del previsto. Dovremo dunque attendere una qualche conferma ufficiale di quanto è emerso da parte dell’azienda, magari tramite la pubblicità di alcune immagini teaser. Vedremo.

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni emerse in rete in queste settimane, la nuova serie di device di Huawei dovrebbe supportare la navigazione sulle nuove reti di quinta generazione. Come processore potrebbe infatti esserci il soc Kirin 9010.