A quanto pare in casa Steam è periodo di novità, non si tratta però di videogiochi in arrivo o cambiamenti legati a questi ultimi, bensì di una novità sul fronte legale nella gestione delle dispute tra utenti che magari sfociano in qualcosa di più serio e importante al punto da arrivare a questioni legali, nel dettaglio sembra che Steam abbia apportato significative modifiche al suo Accordo di Sottoscrizione, eliminando la clausola di arbitrato vincolante e il divieto di azioni collettive, nuovo accordo che gli utenti hanno accettato cliccando su un popup nella propria pagina.

Grande novità

Si tratta di un cambiamento importante dal momento che l’arbitrato richiede la risoluzione delle controversie tra le parti all’infuori dei tribunali tramite un arbitro pagato dall’azienda, è una pratica comune adottata da molte piattaforme digitali.

Stando al nuovo accordo sembra che gli utenti siano invitati prima a chiedere aiuto al supporto di Steam e in caso di mancata risoluzione allora la controversia verrà deferita ai tribunali piuttosto che all’arbitrato individuale, per di più sembra anche che sia stata rimossa anche la rinuncia alle azioni collettive, consentendo perciò a gruppi di utenti di intentare cause congiunte.

Stando a quanto dichiarato da Valve, tale cambiamento avrà meno risonanza in zone come l’UE, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Quebec, dove tali norme sono già presenti e vincolanti, nelle altre zone invece ciò rappresenterà un enorme ampliamento dei diritti legali dei consumatori nei confronti della piattaforma.

Si tratta di un cambiamento che certamente espone legalmente molto di più l’azienda rispetto a prima, però altre realtà potrebbero seguire lo stesso esempio dal momento che si tratta di manovre che tutelano di più i diritti dei consumatori, elementi sempre più a cuore dei vari governi che non vogliono consentire situazioni di monopolio o forzatura verso gli utenti finali in nessun modo.