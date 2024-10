LG lavora incessantemente all’evoluzione della sua piattaforma di smart TV. Lo scopo dell’azienda è ben noto dal nome con cui ora viene definita la piattaforma: AI webOS. LG intende procedere con l’introduzione dell’intelligenza artificiale nel suo sistema per offrire agli utenti una serie di nuove funzioni. Le informazioni sono emerse durante il webOS summit del 2024 tenutosi in Corea del Sud.

Attualmente sembra che l’AI venga utilizzata soprattutto per analizzare le abitudini d’uso relative ai prodotti LG. In questo modo verranno suggeriti contenuti ed applicazioni personalizzate. Su alcuni televisori, introdotti nel 2024, è disponibile anche un’opzione che permette di riconoscere gli utenti dalle loro voci. Funzione che permette di cambiare il profilo sulla piattaforma in modo automatico.

LG: webOS si evolve con l’introduzione dell’AI

Durante il summit 2024 è stata confermata la strategia dell’azienda a livello internazionale. Come già anticipato lo scorso anno, LG vuole puntare su webOS. Attraverso quest’ultima mira a trasformarsi in un’azienda di servizi. E al momento, secondo quanto riportato fino ad ora, sembra che la strategia stia funzionando. LG ha dichiarato che al momento, la pubblicità raccolta con webOS ha fruttato all’incirca 1000 miliardi di won. Ovvero circa 680 milioni di euro.

Inoltre, i dati emersi hanno evidenziato che la maggioranza degli introiti arriva da LG Channels. Il servizio streaming gratuito con la presenza di pubblicità. Oltre che sulle TV, sembra che l’azienda intenda espandere ulteriormente webOS portando anche su altri dispositivi e sistemi, come quello di infotainment presente sulle automobili.

Dunque, LG punta tutto sull’AI e sembra che la nuova strategia stia portando ai risultati sperati. Con le nuove funzioni, annunciate durante il webOS summit del 2024, il sistema promette di migliorare ulteriormente garantendo un’esperienza aggiornata e all’avanguardia. Inoltre, anche per quanto riguarda la questione della pubblicità, sembra che gli introiti siano promettenti per questa prima parte dell’anno ed entro la fine del 2024 per ottenere ulteriori informazioni sugli sviluppi dell’azienda.