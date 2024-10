Amazfit sta lavorando ad una nuova versione dell’app Zepp, che punta a rivoluzionare l’esperienza utente. Tra le principali novità troviamo miglioramenti nelle notifiche, funzioni sportive e nel monitoraggio del sonno. L’aggiornamento non è ancora disponibile ufficialmente, ma è stato rilasciato in beta già da qualche giorno.

Amazfit stravolge l’interfaccia nella nuova App Zepp

Amazfit sta sperimentando un’importante cambiamento nella nuova versione beta della sua app Zepp per smartwatch, principalmente per il modello Balance. Le novità principali includono una maggiore integrazione con le notifiche di Android, una tastiera migliorata e l’introduzione della modalità di allenamento Hyrox Race. Ma ci sono anche altre grandi introduzioni sparse nell’applicazione.

La scheda principale è diventata più intuitiva offrendo una visione completa della salute e delle attività fisiche tramite le sezioni Panoramica, Prontezza, Dormire e Sforzo. Un’altra grande novità riguarda la scheda Aura, ovvero l’assistente digitale, che ora fornirà anche consigli personalizzati per migliorare il sonno. Qui gli utenti potranno ottenere suggerimenti su come riposare meglio e risolvere problemi legati alla qualità del sonno. Anche la scheda Dispositivo ha subito un rinnovo, infatti ora sarà più facile gestire i propri accessori come smartwatch e smart ring.

La versione beta dell’app Zepp è attualmente disponibile solo per alcuni volontari che possiedono lo smartwatch Balance, ma Amazfit sta cercando nuovi partecipanti per perfezionare lo sviluppo. Ovviamente, utilizzare una versione anteprima comporta il rischio di incorrere in bug o problemi di instabilità. I più temerari possono provare il nuovo aggiornamento compilando il modulo online e accettando i termini del programma che si trovano sul sito ufficiale Zepp.

Questa nuova release promette di rendere l’app Zepp più intuitiva e versatile, semplificando la navigazione e arricchendo l’esperienza utente per chi utilizza i dispositivi Amazfit. Questo dimostra l’interesse di Amazfit di non curare solamente l’aspetto, ma anche il lato software dei propri dispositivi.