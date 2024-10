WhatsApp sta per rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono, offrendo nuove funzioni che migliorano la privacy. Una delle principali novità riguarda l’introduzione dell’ username. Una funzione già presente in altre piattaforme di messaggistica come Telegram. A breve, le persone potranno scegliere un nome utente unico da condividere con chi desiderano. Ciò permetterà di ricevere messaggi senza dover fornire necessariamente il numero di telefono. Mantenendo più riservate le proprie informazioni personali. L’obiettivo è quello di ridurre la necessità di condividere dati sensibili, come il recapito telefonico. Soprattutto con persone che non si conoscono.

WhatsApp e i PIN: una barriera contro spam e contatti indesiderati

Con l’introduzione dell’ username, WhatsApp permette di comunicare in modo sicuro e di evitare che il proprio numero diventi facilmente reperibile. Questa funzione sarà utile in modo particolare per chi desidera mantenere la propria privacy in contesti professionali o tra conoscenti occasionali. Sembra però che tale opzione non si è immune da alcuni rischi. Infatti, proprio come accade su Telegram, gli username potrebbero diventare un canale per spam o messaggi non voluti. WhatsApp, però, sembra aver trovato una soluzione più sicura rispetto alle piattaforme concorrenti.

Oltre all’uso dello username, la famosa app di messaggistica introdurrà anche un PIN. Così da garantire una protezione aggiuntiva. Questo codice numerico servirà per filtrare i messaggi in entrata da chi non si è mai contattato prima. In pratica, se una persona desidera inviare un messaggio a un contatto sconosciuto, dovrà prima inserire il PIN associato. Senza il quale il messaggio non arriverà nemmeno al destinatario. La combinazione di username e PIN offrirà dunque una barriera più efficace contro le minacce online.

Tutto ciò però non influenzerà le comunicazioni tra utenti che già possiedono il numero di telefono. Chi dispone di questo dato potrà contattare liberamente il destinatario senza l’uso di PIN. WhatsApp punta così a mantenere la semplicità delle conversazioni tra amici e conoscenti. Garantendo allo stesso tempo una protezione avanzata contro i messaggi sconosciuti. Non è ancora noto quando tutto ciò sarà disponibile. Ma è probabile che verrà rilasciato su tutte le piattaforme nei prossimi aggiornamenti.