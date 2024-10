Dal 29 settembre 2024, TIM ha introdotto diverse innovazioni riguardanti le sue offerte di rete fissa. Ciò a partire dal nuovo modem TIMHUB Pro con tecnologia Wi-Fi 7. Questo dispositivo sarà incluso per tutti i nuovi abbonati alla fibra ottica FTTH con velocità fino a 2,5Gbps. Offrendo prestazioni superiori rispetto ai precedenti modelli con Wi-Fi6. Il seguente modem è dotato di 8 antenne e supporta l’uso simultaneo delle bande da 2,4GHz e 5GHz. Consentendo così la connessione di oltre 100 dispositivi senza comprometterne la stabilità.

TIM: nuovi sconti su TIMVISION intrattenimento e promozione Google One

La novità principale del nuovo modello è la porta LAN Ethernet da 2,5 Gbps, oltre alle da 1Gbps. La quale garantirà una velocità di connessione molto più elevata. Il modem presenta un design rinnovato, con porte disposte verticalmente, mantenendo comunque il classico colore nero delle versioni precedenti. Per le aree servite da Open Fiber o per chi attiverà connessioni FTTC, TIM continuerà a fornire il vecchio HUB+.

Oltre a ciò, l’ operatore ha in serbo alcune modifiche per le sue offerte legate all’intrattenimento e ai servizi extra. Dal 29 settembre, sono infatti cambiate le condizioni di sconto per il pacchetto TIMVISION Intrattenimento, in abbinamento con WiFi Casa + TV. Esso prevede servizi come Disney+ Standard con pubblicità, NetflixStandard con pubblicità e Prime Video. Il suo prezzo ora passerà a 12€ al mese, rispetto ai vecchi 7€. Però, attivando TIM Unica Power, i clienti potranno beneficiare di uno sconto aggiuntivo, mantenendo la tariffa del piano a 7euro.

Un’altra novità riguarda la promozione per Google One 100GB. I nuovi clienti potranno usufruire di tre mesi gratuiti del servizio. Quest’ ultimo offre uno spazio di archiviazione condiviso su GoogleDrive, Gmail e GoogleFoto. Dopo il periodo promozionale, il costo sarà di soli 1,99€ al mese. Ma il servizio potrà essere disattivato in qualsiasi momento senza altre spese. Dunque non perdete altro tempo e approfittatene subito!