Suzuki presenta in uno scenario particolare ed al contempo affascinante, l’Altopiano dei 7 Comuni, la sua nuovissima e fiammante Swift Hybrid 4×4 AllGrip. Perché proprio qui? Semplice: è il luogo ideale per far brillare un’auto progettata per chi ama vivere all’aria aperta. La Suzuki Swift 4×4 non è solo agile e compatta, ma è anche l’unica auto nel suo segmento a offrire la trazione integrale. Questo la rende unica sul mercato. Il prezzo di listino parte da €24.500. Purtroppo le promozioni di lancio erano attive sino a ieri, 30 settembre, quando la Swift Hybrid 4×4 AllGrip poteva essere acquistata ad appena €17.900.

Con la sua maggiore altezza da terra, ben 140 mm, questa piccola guerriera è pronta ad affrontare percorsi difficili e terreni accidentati. Non solo: grazie al suo differenziale posteriore, la trazione migliora in condizioni critiche come fango o neve. E con un raggio di sterzata ridottissimo, solo 4,8 m, manovrare in spazi stretti è un gioco da ragazzi. Esteticamente, la Suzuki Swift Hybrid 4×4 mantiene il design iconico. Rivediamo lo stile della versione a due ruote motrici, con dettagli che la rendono elegante ma sportiva allo stesso tempo. La carreggiata posteriore allargata e quella anteriore leggermente ridotta non ne compromettono le prestazioni su strada. La lunghezza? 386 cm. Molto compatta fuori ma al contempo spaziosa dentro. L’auto possiede infatti un bagagliaio da ben 265 l.

Tecnologia e sostenibilità della Suzuki

La Swift 4×4 non è solo robusta. Si tratta di una vettura anche estremamente tecnologica. Il sistema AllGrip Auto di Suzuki si occupa praticamente di tutto. Esso distribuisce la trazione automaticamente, senza bisogno di interventi da parte del conducente. In condizioni scivolose, come su ghiaccio o strade bagnate, tale sistema entra in azione immediatamente. Cosa fa esattamente? Migliora la sicurezza e la stabilità. Nonostante l’aggiunta del sistema 4×4, la Suzuki Swift è poi sorprendentemente molto leggera. Il suo peso è infatti di appena 1.070 kg. Resta come in passato agile e scattante e consuma solo 4,9 l/100 km. Il motore ibrido 1.2 l a tre cilindri, abbinato a un piccolo motore elettrico da 12 volt. Questo genera una potenza di 82,8 CV, perfetta per l’uso quotidiano. E all’interno, il comfort non manca. Troviamo un grande schermo touch da 9″, connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Ci sono poi sedili riscaldati di serie rendono ogni viaggio piacevole. Insomma, pare che il modello abbia proprio tutto.