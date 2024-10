L’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare una delle sue promozioni di successo. In particolare, ci stiamo riferendo alla promo denominata Porta un Amico in Very. Quest’ultima permette di ottenere ricariche in omaggio portando con l’operatore amici e parenti. La promo in questione, almeno per il momento, è stata prorogata dall’operatore fino al mese di novembre 2024. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile proroga fino a novembre la promo Porta un Amico in Very

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare una delle sue promozioni che hanno avuto più successo nell’ultimo periodo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata Porta un Amico in Very.

Quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile fino allo scorso 30 settembre 2024. Tuttavia, l’operatore virtuale ha deciso di prorogarne ulteriormente la sua disponibilità. In particolare, gli utenti potranno usufruire di questa promozione per circa un altro mese. La promo sarà infatti disponibile fino al mese di novembre 2024, in particolare fino al giorno 25 novembre 2024.

Come già detto, questa promozione è una delle più interessanti e delle più apprezzate dagli utenti. Con Porta un Amico in Very, infatti, gli utenti che invieranno amici e o parenti a passare a Very Mobile potranno ricevere diverse ricariche in omaggio. Lo stesso vale anche per gli amici e o parenti che passeranno all’operatore tramite questa promo. In particolare, si riceverà una ricarica dell’importo pari al rinnovo della propria offerta. Oltre a questo, si potrà ricevere una ricarica extra di 10 euro se si richiederà la portabilità del proprio numero da specifici operatori telefonici, tra cui:

1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Fastweb e Sky Mobile, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lyca Mobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU.