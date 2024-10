Siete alla ricerca di un monitor da gaming di ottima qualità? allora potete pensare di mettere le mani sull’Asus TUF Gaming VG289Q, un prodotto che presenta una ampia diagonale da 28 pollici, una risoluzione UltraHD (4K), più precisamente parliamo di 3840 x 2160 pixel, pur essendo comunque un prodotto IPS LCD.

La tecnologia che è possibile sfruttare al suo interno è sicuramente molto varia, è presente AMD Freesync, supporto ad HDR 10, Shadow Boost e riduzione della luce blu per una maggiore protezione degli occhi nell’utilizzo sul medio/lungi periodo. Esteticamente il prodotto non presenta la classica aggressività dei dispositivi dello stesso tipo, ha un grande piedistallo centrale, con un’altezza dalla superficie sufficientemente elevata, tanto da facilitare il posizionamento di molteplici elementi al di sotto dello stesso.

Monitor asus da gaming: lo sconto migliore di oggi

Acquistare un monitor Asus da gaming è decisamente più facile di quanto avreste mai immaginato, infatti la promozione che Amazon ha deciso di attivare giusto in questi giorni è una delle migliori di sempre: il prezzo di listino del prodotto sarebbe di 439 euro, cifra che comunque sarebbe più che bilanciata, ma che allo stesso tempo viene ridotta del 46% con lo sconto automatico, fino a raggiungere il valore finale di soli 239 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Dimensionalmente il monitor risulta essere sufficientemente portatile, dovete infatti considerare che ha dimensioni di 9,06 x 25,16 x 21,65 centimetri, per un peso di 7,6 kg. All’interno della confezione troverete tutto il necessario per il corretto funzionamento, ricordando che nella parte posteriore trovano posto connettori fisici che ne ampliano di molto la versatilità: 2 porte HDMI, una porta USB 2.0, solamente per citarne un paio. Per maggiori dettagli ed informazioni in merito, collegatevi subito al link indicato poco sopra.