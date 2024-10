Google accusata da Trump: interferisce con le elezioni ed agevola Harris

Come succede ogni volta, anche quest’anno le elezioni USA 2024 stanno interessando tantissimo gli altri paesi del mondo. Ci sono poi delle notizie che non possono non arrivare in giro per il pianeta, come quella delle ultime ore che vedrebbe Donald Trump pronto a procedere contro il colosso per eccellenza del mondo della tecnologia, ovvero Google.

Secondo il magnate, candidato ancora una volta alla corsa alla presidenza degli Stati Uniti, il motore di ricerca starebbe in un certo qual modo favorendo la sua rivale Kamala Harris. Trump sostiene infatti che Google stia mostrando molti più articoli negativi su di lui non equiparando dunque il numero di notizie con quelle riguardanti la sua avversaria.

“Secondo quanto dichiarato dal magnate su Truth, Google avrebbe utilizzato in modo illecito un sistema per mettere in evidenza esclusivamente storie negative, alcune delle quali inventate, riguardanti Donald J. Trump, mentre al contempo avrebbe mostrato solo contenuti positivi su Kamala Harris“.

Google minacciata da Donald Trump: “Aiuta e favorisce Kamala Harris”

Per via di questa questione, Donald Trump avrebbe invocato l’intervento da parte del Dipartimento di giustizia. Nel caso in cui non dovesse esserci parità di trattamento durante il periodo elettorale, nel caso in cui Trump dovesse riuscire a diventare presidente, potrà ordinare allo stesso dipartimento di procedere contro Google.

“Si tratta di un’azione illegale, e spero che il Dipartimento di Giustizia li persegua penalmente per questa evidente interferenza nelle elezioni. Se ciò non dovesse accadere, nel rispetto delle leggi del nostro Paese, mi impegnerò a chiedere un’azione penale ai più alti livelli quando sarò eletto Presidente degli Stati Uniti“.

Ovviamente Google ha voluto respingere tutto, rimandando ogni accusa al mittente. L’azienda leader nel mondo tech sostiene infatti di non aver avviato alcun tipo di campagna contro Trump. Certamente ci saranno nuovi e interessanti risvolti durante i prossimi giorni.