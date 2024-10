Sta per arrivare sul mercato una nuova vettura in edizione limitata del marchio Fiat. È stata ideata in occasione del termine della produzione della 500 termica. A lavorarci è stato il produttore di veicoli esclusivi, Marani, che ha fato vita alla nuova Fiat 500 Principessa. L’auto fa parte di una serie limitata che comprende solo 30 esemplari assemblati a mano. La nuova vettura è offerta in diverse versioni. La prima è Fiat 500 da 70 CV. La seconda invece è la Abarth 695 con 180CV.

Fiat 500 Principessa: ecco i principali dettagli

Uno dei principali dettagli è la verniciatura metallizzata con due tonalità. Nello specifico si tratta di Vesuvio Black Metallic e Champagne Gold Metallic. A ciò si uniscono due strisce decorative di colore rosso Bordeaux. Ci sono anche dettagli decorativi in strass. Quest’ultimi sono stati posizionati sulla linea della cintura. A completare ci sono le scritte con lucidatura a specchio: “Marani” e “Principessa”.

Gli specchietti retrovisori sono caratterizzati da calotte cromate. I cerchi sono da 16 pollici con finitura cromata lucida. Anche i coprimozzi sono cromati. Inoltre, presentano il logo 500 in rilievo. Il terminale di scarico è in acciaio inossidabile lucidato. Mentre i battitacchi sono in alluminio spazzolato.

Per quanto riguarda gli interni della nuova Fiat 500 Principessa sono caratterizzati da rivestimenti in pelle color crema. Il motivo è a trapunta geometrica. Inoltre, presenta la forma di diamante. La scritta “Principessa” è stata ricamata con fili argentati.

Il volante è a tre razze. Presenta un rivestimento in pelle. Le decorazioni sono caratterizzate da inserti dorati. Il cruscotto è disponibile in diverse varianti: Oro Champagne metallizzato, Nero Vesuvio metallizzato e finitura in legno massello di frassino. La leva del cambio invece è caratterizzata da una finitura cromata. Sul pomello, invece sono presenti dettagli metallici lucenti.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche della nuova Fiat 500 Principessa. Quest’ultime, insieme all’esclusività riservata alla serie ha portato ad un prezzo più elevato. Quest’ultimo oscillerà tra 43.438 e 48.878 euro per la versione 500. Mentre per la 695 il costo della vettura va da 58.438 a 63.478 euro.