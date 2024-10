Google continua a migliorare i suoi servizi, rendendo più facile la gestione delle informazioni. L’ultima novità introdotta riguarda Gmail, che ora mostra in maniera più chiara lo spazio di archiviazione utilizzato. Per controllare questo dato, basta cliccare sull’immagine del profilo, in alto a destra. Da qui apparirà un’indicazione dello spazio disponibile. La novità è un pulsante che mostra la percentuale di utilizzo, accompagnata da un’icona a forma di nuvola. Cliccando su di essa, si viene reindirizzati alla pagina di GoogleOne. Dove è possibile vedere in dettaglio come viene occupato lo spazio tra i vari servizi Google.

Gemini arriva su Google Chat: nuove funzionalità per gestire il lavoro

Questa funzione non è limitata a Gmail. Ma è stata integrata anche in Google Documenti, Fogli e Presentazioni. In questo modo, mentre si lavora su documenti o fogli di calcolo, si può tenere d’occhio lo spazio rimanente. Nonostante la nuova aggiunta, non appare in Google Drive, probabilmente perché qui già esiste un indicatore nella barra laterale. Tale aggiornamento, anche se piccolo, rende l’esperienza d’uso dei servizi di Google più immediata e intuitiva. Aiutando a non restare mai a corto di spazio senza accorgersene.

Oltre queste innovazioni è stato deciso di implementare anche una grande novità su Google Chat. Gli utenti di Workspace Labs possono ora beneficiare dell’integrazione di Gemini. Uno strumento pensato per semplificare la gestione delle conversazioni e delle attività. Esso permette infatti di riassumere rapidamente una chat o uno spazio di lavoro, creando anche liste di attività basate sui messaggi scambiati. In più, può rispondere a domande specifiche legate alla conversazione in corso.

Grazie a Gemini, la gestione delle informazioni diventa più semplice e ordinata, evitando di perdere di vista dettagli importanti. Insomma, l’integrazione di simili capacità conferma come Google continui a migliorare i propri strumenti. Rendendoli sempre più adatti alle esigenze lavorative moderne.