Uno sconto assolutamente inedito, ma più unico che raro, è stato attivato in questi giorni su Amazon, dove gli utenti possono pensare di acquistare il Samsung Galaxy A25, uno smartphone dall’eccellente risparmio, con un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione massima in FullHD+, fermo restando essere un bellissimo Super AMOLED con densità di pixel 396ppi, ed un refresh rate che può raggiungere i 120Hz.

Il processore è un Samsung Exynos 1280, che viene affiancato dalla GPU Mali-G68, con alle spalle 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, fortunatamente espandibile tramite microSD. Da non perdere nemmeno il comparto fotografico, dove possiamo trovare ben 3 sensori differenti: 50 megapixel, fotocamera principale dalla qualità sopraffina, seguita da un ultragrandangolare da 8 megapixel ed anche un effetto bokeh da 2 megapixel.

Solo con il nostro canale Telegram ufficiale avrete i codici sconto Amazon gratis e tutti i prezzi più bassi solo per voi, premete qui per entrare subito.

Samsung Galaxy A25: attenzione ai nuovi sconti Amazon

La spesa è sempre più ridotta per l’acquisto di smartphone di casa Samsung su Amazon, infatti arriva lo sconto che nessuno si aspettava applicato direttamente al prodotto stesso. Il valore iniziale di 319 euro è stato ridotto del 38%, cosicché sia possibile spendere solamente 196,87 euro per il suo acquisto, sempre con alle spalle la garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che il suo essere completamente sbrandizzato. Acquistatelo a questo link.

La batteria è un componente da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida ed una autonomia più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, la connettività è rappresentata dal WiFi 802.11 ac dual band, passando anche per bluetooth 5.3 con A2DP, USB type-C 2.0, NFC e GPS. Lo smartphone è impermeabile, può essere facilmente utilizzato anche in giornate piovose, senza presentare difetti o negatività particolari da segnalare, per i dettagli collegatevi al link sovrastante.