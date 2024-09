Quanto durano davvero le batterie delle auto elettriche?

Uno dei principali timori riguardo alle auto elettriche è la durata delle loro batterie nel tempo. Quanta autonomia si perde? Secondo un’indagine di Geotab, azienda leader nella gestione digitale, le moderne batterie EV possono durare fino ad addirittura 1 milione di chilometri. La ricerca rivela che, mediamente, le batterie si degradano dell’1,8% all’anno. Esse mantengono poi, dopo tale periodo, ancora oltre l’80% della capacità iniziale.

Un’auto elettrica nuova con un’autonomia di 500 km, dopo 10 anni di utilizzo perde solo 75 km. A questa “età” garantisce un range di 425 km per ricarica. Geotab evidenzia che questa è un’evoluzione significativa rispetto alla stessa ricerca condotta nel 2019, quando il degrado annuo era del 2,3%. Ma cosa causa la perdita di autonomia? In realtà non si tratta altro che un processo naturale. Il degrado delle batterie riduce in modo permanente la quantità di energia. Ne possono immagazzinare meno o la potenza che possono fornire diminuisce. Anche se una batteria dell’auto elettrica perde efficienza, non diventa però inutilizzabile. Ad esempio, una batteria da 60 kWh con un 90% di stato di salute si comporterà come una batteria da 54 kWh al 100% di SOH.

Fattori del degrado delle batterie delle auto elettriche

Ci sono fattori esterni che influenzano la durata delle batterie. Le temperature esterne, ad esempio, giocano un ruolo cruciale. Secondo Geotab, le auto elettriche guidate in climi caldi mostrano un degrado più rapido rispetto a quelle usate in climi temperati. Chi guida un’EV in Sicilia potrebbe vedere la batteria deteriorarsi più velocemente rispetto a chi vive in Valle d’Aosta. Inoltre, anche il raffreddamento della batteria è fondamentale. Un esempio? La Tesla Model S di circa 10 anni fa, dotata di un sistema di raffreddamento a liquido, subisce una degradazione del 2,3% all’anno. La Nissan Leaf dello stesso anno, invece, raffreddata ad aria, ha un tasso di degrado del 4,2%. Ciò conferma quanto sia importante il raffreddamento per prolungare la vita della batteria dell’auto elettrica. Nonostante il degrado, come detto, le batterie continuano a essere utilizzabili per molto tempo. Spesso, infatti, possono trovare una seconda o terza vita in altre applicazioni energetiche.