Apple risulta particolarmente attiva nel settore della domotica. A tal proposito, potrebbe presto arrivare un nuovo possibile HomePod. Quest’ultimo sta attirando l’attenzione di molti poiché promette di essere una vera novità per il settore.

Si parla di HomePod, anche se al momento non è certo che sarà effettivamente questo il dispositivo in arrivo visto che online è stato scovato solo il suo nome in codice. In ogni caso, secondo 9to5Mac, si tratta di un prodotto per la domotica mai visto prima.

Apple pronta al lancio di un nuovo HomePod?

Il nome in codice è “HomeAccessory” e potrebbe presentare il processore A18 dell’azienda di Cupertino. Quest’ultimo è l’ideale per poter supportare le funzioni offerte da Apple Intelligence. Gli utenti potranno personalizzare la schermata di blocco del dispositivo. Per farlo sarà possibile utilizzare diversi salvaschermo e “modelli” di orologi.

Il nuovo dispositivo Apple presenterà uno schermo particolarmente squadrato. Inoltre, sarà presente un sensore fotografico, dettaglio che lo rende compatibile con la funzione per le videochiamate. Mentre la fotocamera anteriore, tra le altre cose, permette di riconoscere le gesture dei fruitori del dispositivo. E non è tutto. La camera funzionerà anche strumento per il riconoscimento degli utenti.

Il nuovo HomeAccessory presenterà anche diverse funzioni da Apple TV. Ciò permetterà al dispositivo di installare ed eseguire applicazioni. Oltre che riprodurre, in locale, contenuti multimediali. Infine, il nuovo dispositivo sarà in grado di funzionare come un ricevitore AirPlay.

Queste prime informazioni mostrano uno scenario davvero interessante per il settore della domotica. Con il suo lancio, Apple mira ad introdurre sul mercato un nuovo dispositivo in grado di assecondare le richieste di un numero maggiore di utenti.

Solo il tempo sarà dirci se il piano di Apple andrà davvero in porto per il nuovo dispositivo. Per il momento però non si hanno maggiori informazioni a riguardo. A tal proposito, non è noto nemmeno quando Apple potrebbe presentare ufficialmente il nuovo HomeAccessory. È ipotizzabile che potrebbe arrivare all’incirca alla metà del prossimo anno.