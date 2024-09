Negli ultimi mesi, Google Wallet ha ricevuto diverse novità importanti, migliorando l’esperienza per milioni di utenti. Questo portafoglio digitale è già da tempo apprezzato per la sua capacità di facilitare pagamenti tramite NFC e conservare tessere di vario tipo. Ma ha ora esteso le sue funzionalità su WearOS, web e Android. Utilizzare il proprio smartwatch per pagamenti e gestione dei pass è diventato ancora più comodo grazie all’aggiunta del supporto per pass raggruppati, che ora appaiono in un carosello. In più, gli utenti possono archiviare pass con un semplice gesto, scorrendo verso il basso. Questi aggiornamenti rendono la gestione delle carte digitali più intuitiva. Riducendo ulteriormente la necessità di avere lo smartphone a portata di mano.

Google Wallet: espansione su Android e nuove opportunità per gli sviluppatori

La versione web di Google Wallet è ora disponibile in 43 Paesi, tra cui Italia, Francia, Germania e Stati Uniti. Dopo il lancio limitato di aprile, l’azienda ha gradualmente esteso l’accesso a nuovi mercati. L’obiettivo è rendere la piattaforma sempre più universale. Ecco perché il colosso di Mountain View promette di espandere ulteriormente il servizio nei prossimi mesi. Tale rinnovamento della versione web mira a garantire un’esperienza completa anche per chi preferisce accedere al proprio portafoglio digitale tramite browser.

Anche su Android, Google Wallet continua ad ampliare la sua portata. L’app è stata da poco resa disponibile in nuovi Paesi come Bermuda, Cambogia e Tagikistan. Un’altra novità riguarda l’integrazione dei biglietti del treno ricevuti via Gmail, che ora appariranno direttamente in Google Wallet. Ciò rende più semplice organizzare viaggi e mantenere tutto in un unico posto.

Per quanto riguarda gli sviluppatori, Google ha introdotto il supporto per le specifiche VDV eTicket in Germania. In più, la nuova API consente di convertire le carte fisiche in digitali, migliorando la sicurezza e prevenendo frodi. Insomma, tutti questi aggiornamenti, insieme alle nuove scorciatoie di accesso rapido, confermano l’impegno dell’ azienda nel migliorare costantemente il servizio.