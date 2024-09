Olidata sta per tornare in grande stile sul mercato con una nuova tecnologia proprietaria “Made in Italy”. Quest’ultima si concentra sull’intelligenza artificiale e punta al settore cyberSecurity e big data. Un’opzione perfetta per poter affrontare le sfide presentate dalla transizione digitale. Olidata ha raggiunto traguardi importanti nel 2023 ed ora punta a crescere ulteriormente. Il suo obiettivo è quello di generare introiti in Italia e per l’Italia. Inoltre, per cogliere nuove opportunità del mercato Olidata sta pensando anche di espandersi all’estero.

Olidata sviluppa uno strumento AI per la sicurezza

Il nuovo sistema è stato sviluppato interamente in Italia. Il suo obiettivo è quello di offrire un elevato livello di protezione alla Pubblica Amministrazione così come alle grandi aziende. Il sistema Olidata offre la possibilità di accedere ad una sicurezza in tempo reale. Ciò riguarda tutte le infrastrutture critiche e hacker.

Le informazioni raccolte vengono condivise rapidamente e passano a tutti i sistemi di protezione automaticamente. Tale sistema di condivisione agisce promettendo attivamente le sedi dell’organizzazione sotto attacco. In questo modo sarà possibile bloccare il pericolo sul nascere senza causare ulteriori problemi.

Per portare avanti tale sistema sono stati utilizzati modelli AI avanzati. Inoltre, Olidata con la sua nuova opzione favorisce la collaborazione tra tutti gli attori che decidono di adottarla. In questo modo permette di creare una sorta di alleanza virtuosa per tutta la sicurezza a livello nazionale.

L’analisi costante del dark web, dei canali di messaggistica e del deep web, che viene offerta dal sistema di Olidata permette di individuare tempestivamente i potenziali attacchi grazie all’utilizzo di machine learning. Inoltre, in questo modo viene impedita la divulgazione di informazioni sensibili relative ai soggetti coinvolti. Si tratta di una tecnologia particolarmente importante soprattutto considerando il periodo storico in cui viviamo con attacchi informatici che anche in Italia si stanno diffondendo sempre di più.