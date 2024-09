Nuova promozione da non perdere che va a toccare alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione, tra questi è possibile trovare il bellissimo Apple iPad, disponibile all’acquisto nella sua variante da Air, ma con alcune piccole chicche da non sottovalurare.

Il modello di cui vi parliamo è stato lanciato nel corso del 2022, presenta 64GB di memoria interna (che ricordiamo non è espandibile), con possibilità di collegarsi alla rete WiFi e Cellular, in altre parole l’utente può pensare di navigare senza problemi anche fuori casa, senza avere hotspot o quant’altro a disposizione. Si tratta della quinta generazione di Apple iPad Air, con display da 10 pollici, sempre Liquid Retina di altissima qualità.

Apple iPad: la promozione dal prezzo più basso

Spendere poco sull’acquisto di un Apple iPad è davvero possibile con l’ultima promozione disponibile su Amazon, dove si trovano alcuni degli sconti migliori del momento. Il modello di cui vi abbiamo parlato nell’articolo può diventare vostro con un risparmio del 28%, arrivando così a spendere 599 euro, semplicemente sfruttando lo sconto automatico che potete trovare in pagina, partendo sempre dal listino di 829 euro. Non perdetevi l’offerta a questo link.

Al momento attuale sono disponibili 5 colori differenti, nel nostro caso vi abbiamo indicato il Viola, nulla toglie però essere in promozione anche uno dei tanti altri a disposizione, così da poter variare la scelta in base ai vostri interessi. Il processore è l’amato Apple M1 con Neural Engine, mentre il comparto fotografico è rappresentato da due sensori, entrambi da 12 megapixel, posizionati rispettivamente nella parte posteriore ed anteriore del dispositivo stesso. La spedizione viene sapientemente gestita dalle mani di Amazon, con consegna presso il vostro domicilio in tempi decisamente brevi.