Un prezzo davvero fortemente scontato vi attende su Amazon nel caso in cui foste interessati ad acquistare il Samsung Galaxy Watch6 Classic, un prodotto che oggi potete trovare nella sua variante da 43 millimetri di diagonale, ed in particolare con funzionalità LTE. Tale ultima specifica va sostanzialmente ad indicare che il device ha la possibilità di collegarsi alla rete internet, semplicemente attivando la eSIM al suo interno, senza doversi appoggiare obbligatoriamente allo smartphone.

Le funzioni che l’utente può a tutti gli effetti raggiungere non cambiano in nessun modo rispetto a ciò che siamo solitamente abituati, infatti il prodotto garantisce il monitoraggio del sonno, del battito cardiaco, della percentuale di ossigeno nel sangue, permettendo oltretutto di calcolare la distanza percorsa, i passi, le calorie bruciate e molto altro ancora. Eccellente è il design con ghiera interattiva realizzata direttamente in acciaio inox, la batteria è a lunga durata, può raggiungere a tutti gli effetti anche diverse giornate di utilizzo, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica.

Samsung Galaxy Watch6: un’offertissima su Amazon

Samsung Galaxy Watch, nella variante classic con connettività LTE e display da 43 millimetri, può essere oggi acquistato su Amazon con un risparmio del 41% rispetto al valore iniziale. Ciò si tramuta in un prezzo finale di soli 279 euro, quasi 200 euro in meno del listino di 469 euro con il quale il prodotto è stato lanciato originariamente. L’acquisto lo potete completare qui.

Le prestazioni del prodotto sono del 18% più elevate della generazione precedente, ciò si tramuta in una maggiore rapidità nell’avvio delle applicazioni, ma anche in una migliore fluidità nella navigazione all’interno del sistema. La presenza del chip NFC integrato, permette a tutti gli effetti di sfruttare Samsung Wallet, così da poter pagare in mobilità senza difficoltà.