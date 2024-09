Cambiamenti in Casa Volkswagen. La notizia delle scorse ore ufficializza che la produzione della Polo verrà spostata in un altro stabilimento. Secondo quanto diffuso, dunque, la Volkswagen Polo non sarà più prodotta nello stabilimento spagnolo di Pamplona ma a Kariega, in Sudafrica. Non dimentichiamo che lo stabilimento di Pamplona a partire dal 2026 ospiterà la produzione di due nuove vetture elettriche del marchio di Wolfsburg.

La Volkswagen Polo si prepara dunque a cambiare casa anche se sarà comunque proposta sul mercato automobilistico europeo. A tal proposito, è importante ricordare che stiamo parlando di un modello del marchio tedesco che è tra i preferiti dagli automobilisti. Scopriamo insieme nel corso dell’articolo maggiori dettagli sulla decisione del costruttore tedesco.

Volkswagen Polo: produzione spostata in Sudafrica

Cambia il futuro dello stabilimento spagnolo di Pamplona che è destinato a produrre nuove vetture a propulsione elettrica. Tale decisione arriva dopo tantissimi anni visto che nella fabbrica spagnola si costruiscono Polo dal lontano 1984. Nel corso degli anni, infatti, sono state prodotte un numero pari a 8,4 milioni di esemplari. Quale migliore risultato per Volkswagen se non questo, per un veicolo che ha conquistato gli automobilisti?

Per quanto riguarda lo stabilimento di Kariega, quest’ultimo si occupa della produzione di auto del costruttore Volkswagen dal 1951. Nello specifico, in questo stabilimento si producono sia VW Polo che Polo Vivo, la più venduta in Sudafrica anche grazie al suo costo piuttosto economico.

Naturalmente, lo stabilimento di Pamplona continuerà a svolgere un ruolo importantissimo per il marchio tedesco visto che sarà proprio lì che verranno prodotte le T-Cross e Taigo, entrambe a combustione interna. Non ci resta che attendere ulteriori novità relative al cambio di casa che riguarderà la produzione della Volkswagen Polo. Vedremo se le novità arriveranno direttamente dallo stabilimento di Kariega, in Sudafrica oppure avremo prima altre novità da parte di VW.